Cancelación del NAIM podría espantar a Afores para invertir en nuevos proyectos

El director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros dijo que se tiene poca certidumbre y garantía de apoyar planes importantes; Amafore asegura que las inversiones no se verán afectadas

Agencias

Ciudad de México.- Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) podrían verse dudosas de invertir en los siguientes proyectos que quiera impulsar el siguiente gobierno, pues con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, se tiene poca certidumbre y garantía de apoyar proyectos de esta magnitud.

Los recursos de los trabajadores están salvaguardados (…) las Afores, en su conjunto, han participado con menos de 10%, y este monto, a su vez, representa menos de 0.4% del ahorro administrado por las Afores”



Asociación Mexicana de Afores

Lo anterior fue señalado por Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), quien señaló que “las Afores se van a espantar de invertir en proyectos del siguiente gobierno porque no tienen la certidumbre de que se cancelen o no los proyectos. En lugar de que se hubiese ganado la certidumbre de las Afores para poder financiar sus proyectos de inversiones, el siguiente gobierno más bien las espantó”, dijo en entrevista a El Economista.

Mencionó que la cancelación del aeropuerto pone en duda lo que el equipo del siguiente gobierno dijo acerca de que no intervendrán en las reglas del juego, es decir, en las normas de inversión que tienen las Afores para invertir en diferentes rubros.

“En la Convención de las Afores, Alfonso Romo dijo que no iban a cambiar las reglas de las Afores y que tuvieran certidumbre, pero en menos un mes y lo que dijo López Obrador genera incertidumbre sobre si querrá obligar a las Afores a invertir”.

No habrá afectación en ahorro pensionario

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) aseguró que las inversiones por 13 mil 500 millones de pesos que hicieron las afores Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI Banorte en el nuevo aeropuerto, no afectarán el ahorro pensionario de los trabajadores por su cancelación.

Detalló que los instrumentos utilizados por las Afores para esta inversión, Fibra E y bonos, están respaldados con el cobro del TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto), es decir, por el flujo de pasajeros. “Así, la inversión de su ahorro cuenta con garantías suficientes para recuperar el capital más un rendimiento superior a la inflación”.

Entre Inbursa, Pensionissste, Profuturo GNP y XXI Banorte, administran un total de 25.1 millones de cuentas de trabajadores que ahorran para su pensión, lo que representa 41% de las cuentas totales que hay en el sistema.

Volatilidad en tipo de cambio impactará

Al respeto, el director de Fundef agregó que si bien el dinero de los trabajadores puede estar protegido como dice la Amafore, la incertidumbre que se genere en temas como el tipo de cambio podría impactar en el ahorro para el retiro.

“El movimiento del tipo de cambio, si bien no llegó a 25 pesos el dólar, sí fue significativa la depreciación en un sólo día, y la caída en la Bolsa Mexicana de Valores genera mucho nerviosismo y afecta no sólo a las cuatro Afores que invirtieron en el aeropuerto, si no a todas por los rendimientos que puedan obtener”.

Refirió que las Afores podrían entrar en litigio, “pero sabemos que no hay buen Estado de Derecho y podrían ser juicios que podrían durar mucho tiempo y eso también genera incertidumbre”.

Sánchez Tello comentó que el contexto que vive el país también podría inhibir el ahorro voluntario que puedan hacer los trabajadores, pues pueden sentir que su dinero se puede perder si no hay certidumbre en las inversiones que hacen las Afores.



MEJZ*