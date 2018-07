Cancela Pemex reunión ambiental

Los temas a tratar son las emisiones de contaminantes al aire y al río Lerma; el presidente de la Asociación Ambiental lamentó la falta de interés de las autoridades de la refinería

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Por falta de interés, voluntad, ética y porque les vale la salud de los salmantinos, el Gerente de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, Martín Rodríguez Aboites, canceló la reunión que sostendría en días próximos con el Consejo Consultivo Ambiental.

En la reunión se tratarían temas como las emisiones de contaminantes al aire y al río Lerma, así como el estado que guarda la empresa productiva del estado, así lo informó Miguel Granados Baeza, integrante del consejo.

El pasado 13 de junio el Consejo Consultivo Ambiental hizo la invitación mediante oficio al gerente de la refinería para sostener una reunión, sin embrago, a pesar de que no hubo respuesta de la empresa en el tiempo acordado que concluyó el 20 del mismos mes, días después les notificaron que se reunirían el 17 de julio, lo cual acaba de ser cancelado.

“Ahora nos llaman y nos dicen que no se va a poder llevar a cabo la reunión porque el gerente se va de comisión y que probablemente pueda ocurrir hasta fin de mes, pero no nos dan una fecha, como siempre tenemos que andar estar insistiendo e insistiendo para que puedan acceder a lo que no ha sucedido durante varios años”, expresó Miguel Granados.

Miguel Granados, quien además es presidente de la Asociación Ambientalista Valle del Lerma, lamentó la falta de interés de las autoridades de la refinería en atender un problema que les atañe.