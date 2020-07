Cancela Formula 1 grandes premios de México, Brasil y Texas por pandemia

Agencias

Ciudad de México.- Salvador Reyes, auxiliar de Luis Fernando Tena y que tomará su lugar frente al Rebaño en estas primeras semanas, considera latente la posibilidad de que el torneo Guard1anes 2020 sea cancelado por el incremento de casos de Covid-19.

“Está latente esa posibilidad. No podemos negar que ha sido difícil controlar el virus. Debemos poner atención, en Chivas se han hecho buenos protocolos, pero es algo latente. Ya nos pasó, no podemos decir que no volverá a pasar. Esperemos que pronto mejore la situación”, señaló en conferencia digital.

“Nosotros estamos en el lado deportivo, la salud es la prioridad y la gente responsable entenderá y cuidará de nosotros. Darán los protocolos y si se tiene que cuidar es la confianza que pueden salir bien las cosas. Tenemos la confianza en los protocolos para priorizar la salud, lo que nos encargamos es en jugar”, agregó el entrenador.

Por otro lado, reveló que recuperarán piezas para enfrentar el partido de mañana contra León, entre ellos está el exfelino José Juan Macías.

“Villalpando, Molina y Macías trabajaron al 100%. Hemos puesto mucho énfasis en los entrenamientos que todos estén preparados cuando les toque”, concluyó.

Se destapan

Liga MX en conjunto con Chivas dio a conocer tres casos positivos en el plantel. Por respeto a los jugadores, se omitieron los nombres, pero ellos mismos han confirmado su contagio. Primero fue Ronaldo Cisneros, después Uriel Antuna y por último Fernando Beltrán.