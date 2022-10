Los campos de cempasúchil en Guanajuato, así como de ‘garra de León’, dibujan un hermoso paisaje en la capital

María Espino

Guanajuato.- A una semana de que se conmemore ‘El Día de Muertos’, tal como sucede cada año, algunos de los campos ubicados al sur de Guanajuato capital se han pintado de hermosos y brillantes colores de la flor de cempasúchil, característico de esta temporada, y garra de León (terciopelo o cresta de gallo).

Los floricultores se dicen listos para cortar y vender la flor que sembraron y cuidaron a lo largo de unos cuatro meses. Esto especialmente para esta temporada en la que esperan les vaya muy bien vendiendo toda la flor.

Recordaron que los últimos dos años, debido a la pandemia del Covid-19, fue muy grande la afectación económica. Primerio en noviembre del 2020, debido a las medidas de restricción sanitaria, no pudieron vender y perdieron la cosecha junto a lo invertido.

Mientras tanto, para el 2021 algunos no sembraron por temor a volver a perder, otros sembraron poco y “acabaron perdiendo”.

Venta de flores ya no es lo mismo

En los campos ubicados en la comunidad de Cuevas, tras la pandemia la temporada de siembra de flor, ya no es la misma desde que uno de los principales floricultores falleció el año anterior y otro más enfermó quedando imposibilitado físicamente para trabajar la tierra.

Este año son pocos los surcos que se observan tanto de cempasúchil como de garra de León. Sin embargo, familiares de ambos agricultores no quieren perder la tradición. Aunque sea poco, su satisfacción es continúan cultivando para mantener vivo el recuerdo y la tradición familiar de contar cada año con las hermosas flores que adornan altares en honor a los muertos y que son uno de los elementos principales durante el festejo a los difuntos.

Una de las señoras que trabaja esta tierra, que pidió no poner su nombre, comentó que ellos no llevan sus flores al centro de la ciudad pues consideran que hay mucha competencia en estos días. No obstante, invitan a la gente para que vayan y directamente del campo corten las flores que necesiten.

Del costo, reconoció que ha aumentado el precio pues dijo que la semilla también esta cara, sin contar la mano de obra y demás materiales que requieren para lograr un buen cultivo, por lo que el ramo de flores ronda los 50 pesos.

