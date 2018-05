Campo y educación, la clave para el desarrollo de Guanajuato: AMLO

El aspírante presidencial adelanta que los guanajuatenses acudirán a las urnas como un ‘tsunami’ para darle el triunfo a él y a Ricardo Sheffield

Damián Godoy

Guanajuato.- A él mismo le sorprenden las multitudes que acuden a sus mítines en Guanajuato, pues antes no llenaba explanadas ni se veían las aglomeraciones que hoy provoca cuando visita al estado.

“Debe de respetarse la resolución de la corte sobre la altura de la cortina. Ya no se puede hacer como estaba el proyecto original, porque no se pueden inundar los pueblos. Eso debe de respetarse. Lo demás considero que es necesario que el proyecto se termine porque ya hay inversión que no se puede desperdiciar, y llegar a un acuerdo entre los dos estados”.

“Ha resultado un fracaso el PAN en Guanajuato, al grado que para que la gente esté apoyándonos. Es porque están hasta la coronilla, ¡están hartos!”, sostuvo Andrés Manuel López Obrador, por tercera vez aspirante a la Presidencia de la República, al concluir la gira que lo llevó a San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Acámbaro, Salamanca y Celaya.

Cinco escalas en plazas abarrotadas por miles que simpatizan con su proyecto, en una entidad dominada por el PAN.

Aunque reconoció que la atracción de capital extranjero ha sido importante para el crecimiento del estado, el tabasqueño adelantó que de llegar a la Presidencia apostará al desarrollo del campo y la educación en Guanajuato, rubros desatendidos por los gobiernos panistas, y que detonaron la desigualdad e inseguridad que hoy se extiende en su territorio.

Así lo advirtió el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” en entrevista exclusiva con Correo en su viaje de regreso a la capital del país, al finalizar su última visita a Guanajuato, para compartir pormenores sobre sus proyectos y perspectivas sobre la actualidad del estado.

¿Qué planes tiene para Guanajuato, de llegar a la Presidencia?

“Lo principal va a ser apoyar al campo. Este estado tiene mucha vocación productiva, y el campo es la fábrica más importante del país. Se puede traer una planta automotriz y generar 10 mil empleos, cuando mucho, y hay que seguirlo haciendo. Pero si sembramos 100 mil hectáreas de árboles frutales, maderables, donde se pueda, puedes crear 40 mil empleos”.

Pero entonces hay que apostarle a las dos cosas, ¿o no?

“Sí, pero nosotros pensamos que el campo tiene más potencial en el caso de Guanajuato. Lo que vengo planteando es apostar a la autosuficiencia alimentaria. No es posible que Guanajuato tenga una tradición porcícola de tiempo atrás ¡y que no se impulse la porcicultura! Que estemos importando carne de cerdo ¿por qué no producir aquí?”.

Aunque Pénjamo ya exporta carne a Japón…

“Sí, pero están importando la carne de cerdo de Canadá, para mandarla a Japón. Aquí nada más la maquilan, entonces deberíamos de producir la carne aquí. Son opciones, alternativas que se tienen para la actividad productiva de Guanajuato. Lo principal va a ser eso, el rescate del campo, y apoyar a los productores. Que Guanajuato aporte al plan de autosuficiencia alimentaria”.

“El Bajío tiene mucho potencial agrícola y ganadero. Vamos a reactivar la economía, fortaleciendo el mercado interno. Vamos a impulsar todo lo que signifique producir en México lo que consumimos, y vamos a apoyar a la pequeña y mediana empresa, a las maquiladoras, dar facilidades para la industria automotriz y las autopartes, para que se pueda mejorar la situación económica y social. Los salarios son muy bajos en Guanajuato, son mal pagados, y tiene que haber más inversión en educación pública, pues Guanajuato es uno de los estados que menos invierte”.

Usted suele relacionar los bajos niveles de aprovechamiento escolar de Guanajuato, con la inseguridad ¿cómo se vinculan estos temas?

“Porque se abandonó a los jóvenes. Es increíble cómo estos gobernantes del PAN apostaron a poner la educación al mercado. Decidieron privatizar la educación. Yo he estado en los 46 municipios, y en Tarimoro no hay una escuela preparatoria pública. Eso no pasa en ningún estado del país. No se invierte en educación pública. Aquí toda la educación media superior y superior es privada, se paga colegiatura, y los jóvenes no tienen para pagar, entonces se les ha rechazado, no tienen opciones de estudio”.

Pero ya tenemos campus de la UNAM y IPN…

“Sí, pero no es suficiente. Guanajuato es donde más hay atraso en materia de educación pública. En Guanajuato hay más migración, más pobreza. Todo esto es lo que ha llevado a la descomposición social, a la inseguridad y la violencia. Tiene que ver con pobreza, migración, desintegración de las familias, desatención a los jóvenes. Esto fue lo que produjo este estallido de odio y violencia. El joven que mató a Remedios –candidato de Morena en Apaseo el Alto— se calcula que tiene de 17 a 20 años. Un sicario joven, ¡un muchacho! Es un problema serio, grave, de crisis social, familiar, y pérdida de valores”.

‘La gente ya está fatigada del PAN’

Andrés Manuel López Obrador está convencido que nombrar al expanista Ricardo Sheffield Padilla como candidato a la gubernatura en Guanajuato fue una decisión acertada, pues se trata de un perfil que convencerá al electorado, y provocará un “tsunami” el 1 de julio.

“La gente está entusiasmada. Quiere el cambio, y Ricardo es muy buen candidato porque viene del panismo, y eso ayuda mucho, porque este es un estado bastante conservador, y cualquier otro candidato generaría desconfianza. El hecho de que Ricardo venga del PAN da tranquilidad. Para avanzar muchas veces en plazas como esta se necesita de estos desprendimientos que se dan, en el PAN o en partidos conservadores”.

“Nos vino como anillo al dedo lo de Ricardo. Ya la gente estaba fatigada, harta del PAN, pero no veía una opción. Nosotros podemos tener un buen candidato, preparado, con conocimiento, honesto, pero ayuda mucho que se trate de una gente como Ricardo, que ya fue presidente municipal de León, hizo un buen trabajo, y eso nos está potenciando. Ricardo va a ir subiendo y va a ser la gran sorpresa”.

¿Cuál es la expectativa de Morena?

“Ganar Guanajuato”.

¿A pesar de la estructura tan consolidada que tiene el PAN?

“A pesar de eso. Es que va a haber un ‘tsunami’ para bien de Guanajuato. Va a ser una ola más grande que la que produjo Fox”.

¿Cómo van a cuidar para vigilar en todas las casillas, si ni siquiera tienen comités u oficinas en todos los municipios?

“Estamos ya en casi 80 por ciento de representantes de casilla, de acuerdo al reporte que me entregaron, pero vamos a tenerlas todas. Estamos reforzando y trabajando brigadas para tener representantes de casilla. Estamos convocando a todos los ciudadanos a que nos ayuden a cuidar las casillas, porque aquí en Guanajuato los panistas son muy chuecos, me refiero a los de arriba. No sólo son corruptos, son muy tramposos. También en eso imitaron al PRI, en la realización de fraudes electorales. No olvidemos que aquí le dieron 300 mil votos falsos a Calderón en la elección de 2006, está hasta documentado. El secretario de Gobierno en una reunión cerrada, admitió que le habían entregado a Calderón 300 mil votos de más (…) Ya sabemos cómo son. Ya los hemos padecido. Casilla que se deja sin representante, rellenan las urnas”.

¿Temen que ocurra lo mismo?

“Sí, si no tenemos los representantes, van a hacerlo. Es gente sin escrúpulos. No son demócratas. Estos son unos oportunistas, corruptos. No tienen ideales ni principios. Es lo mismo que el PRI, y hasta diría que peor. Porque los priistas son corruptos cínicos, y los panistas son corruptos hipócritas, y a mí me molesta más la hipocresía. La verdadera doctrina de los panistas de arriba es la hipocresía”.

“Entonces es una decadencia. El PAN es un fracaso completo, rotundo. La gente está harta de eso. Hay un desgaste y mucho abuso, porque la gente se les entregó con nobleza y lealtad, pero no han sabido estar a la altura”.

Sin embargo, el de Guanajuato es uno de los gobernadores mejor evaluados, ¿cómo ve usted el trabajo de Miguel Márquez?

“Yo no sé qué tanto esté bien el gobernador, porque en la encuesta que yo tengo no se refleja eso. Además cómo va a estar bien si es una tapadera del que se fue, y él también se ha dedicado a hacer negocios y es muy corrupto. Tiene el control aquí de los medios de información. Suele pasar en los estados, que los gobernadores tengan control casi absoluto de los medios de información y entonces van creando una atmósfera de popularidad aparente. Luego dejan el cargo y no son nada. Si de por sí, siendo gobernadores no los respeta la gente, a veces ni los conoce. Todo es una burbuja, y cuando dejan el cargo pasan al ostracismo.

¿Qué le han compartido los empresarios de Guanajuato acerca de sus propuestas?

“Bien, muy bien a pesar que están muy apegados al PAN. Ya actúan de manera distinta. Han estado cambiando, esto en todos lados, en Querétaro, Jalisco, el sector empresarial ya empieza a ver las cosas de otra manera”.

¿Piensa trabajar de la mano con el gobernador de Guanajuato, independientemente el partido?

“Yo deseo que gane Ricardo. No me planteo otro escenario. Sería muy incómodo. Por eso estoy apoyando a Ricardo y no descarto que gane, porque la gente va a votar parejo. Va a ser una ola a favor de la transformación, y va a llegar a todo el pueblo de Guanajuato. La gente ya está más animada, más entusiasmada. Tengo encuestas donde estamos arriba para la presidencia. Y Ricardo ahí va, ya desde luego desplazó al PRI que aquí en Guanajuato está muy desaparecido”.

“Me da la impresión –aunque no tengo elementos— de que el candidato del PRI ya se arregló con el gobernador de Guanajuato. No lo veo haciendo campaña. No está haciendo nada. Yo recorrí estos dos días una buena parte del estado, vi una barda, y si ahorita me preguntan cómo se llama el candidato del PRI, no me acuerdo. No sé quién es. Sé que era senador y líder de la CNC, porque me dijo Ricardo Monreal. Pero no aparece en ningún lado, y es muy extraño. Como que ya negoció o como que tiró la toalla”.