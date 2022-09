La postura de Gobierno federal con respecto al estado afecta en el apoyo al campo, no han recibido nada por parte de gobierno

Nayeli García

Guanajuato.- El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos sentenció que el Gobierno Federal no debería de estar cobrando más impuestos al campo sino quiere dar apoyos para el sector agroalimentario del estado. Dijo que prefiere destinar fertilizante a estados en dónde no son productivos, no saben utilizarlo y se les está pudriendo.



Paulo Bañuelos dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pedía demasiados requisitos que solo limitan al productor. Piden que los productores del campo que facturen más de 900 mil pesos al año tienen que contratar a un contador y tener despachos para hacer la declaración de impuestos. Esto lo consideró como muy injusto ya que, además, a nivel federal también se tiene la postura de no apoyar más al sector en el estado de Guanajuato. Así señaló el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel federal, Víctor Manuel Villalobos Arámbula.

Postura del gobierno federal con respecto al estado afecta a productores

“Deberían de reducir los impuestos, así como están diciendo que no les quiere dar, entonces que les reduzcan a Guanajuato los impuestos (…) no se vale, somos o no somos, también nosotros los guanajuatenses. Pagamos impuestos, ¿o no? No es posible que el fertilizante se esté entregando a estados en dónde no son productivos como Guerrero, como Oaxaca. Y que están haciendo mal uso del fertilizante. Se les está echando a perder, cuando aquí hay gente que requiere del apoyo de esos insumos. Ya saben que todos los fertilizantes se incrementaron por arriba del 300 por ciento”, señaló el secretario.

Panorama desalentador para el campo guanajuatense

Paulo Bañuelos comentó que para el próximo año se ve un panorama poco alentador para el campo. Pues la Federación está destinando una cantidad mínima, 60 mil millones de pesos para todo el país. Por lo que Guanajuato deberá de integrar un presupuesto y buscar más políticas públicas que permitan no bajar de los mil millones de pesos destinados para el sector.

No dar dinero al campo, consideró que es un verdadero error. Pues de él dependen todos, nadie puede vivir sin el campo, por lo que comentó que en próximas fechas el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, así como implementó la política pública de apoyo a los fertilizantes. Asimismo estará dando a conocer dos políticas públicas más.

