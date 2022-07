La mayoría de los candidatos que participaron en las campañas del SNTE estuvieron de acuerdo en reformar al grupo

**Con información de Cuca Domínguez y Miguel Juárez

Guanajuato.- Tras una larga jornada de trabajo, los maestros que se presentaron por el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cerraron sus campañas este miércoles.

Las campañas del SNTE presentaron a sus candidatos alrededor del estado, desde la planilla azul, la roja y la verde, visitaron los municipios del estado. Esto para presentar sus propuestas y plantear un mejor futuro para el sindicato.

La mayoría de los candidatos que participaron en las campañas del SNTE estuvieron de acuerdo en reformar al grupo con propuestas innovadoras, resaltando la unión y mejores condiciones de trabajo para los maestros en Guanajuato.

Planilla roja llama al voto en su cierre

Foto: Cuca Domínguez

Martín Martínez Contreras, candidato a secretario general de la sección 13 del SNTE, cerró su campaña con llamado a sus contrincantes a sumarse a su planilla.

“Están a tiempo de rectificar, en la planilla roja todos caben. Además, durante estos días de campaña el mensaje es claro. Pese a las intervenciones del gobierno, hemos recibido el respaldo y compromiso de los maestros para votar este jueves en la sección que les corresponda. Esta planilla logrará que nunca más se tenga un sindicato de rodillas”, destacó.

El candidato reiteró que sus contrincantes deberían unirse a la planilla roja porque todos buscan representar lo mismo. Además, resaltó que si trabajan juntos se verán más fortalecidos.

Critica intervencionismo de la SEG

Foto: Cuca Domínguez

Por otra parte, Martín Martínez denunció el “descarado intervencionismo de parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato” dentro de los procesos. Sin embargo, resaltó que la opinión de los maestros es clara y que va con los ideales de la planilla roja.

Enfatizó en que, a pesar de las intervenciones, su equipo “no se quebrantará” y estarán unidos para enfrentarse a cualquier poder institucional.

“El llamado a los maestros. Les decimos que no basta que digan estamos con ustedes, no basta que digan que somos la opción, no basta que digan que digan que la planilla roja cambio democrático, es la que se necesita como trabajadores. Necesitamos que este jueves vayan a las urnas de 9 a 1 de la tarde y demostrar que con el voto de todos vamos a darle la fuerza a este comité”, precisó.

Pese a ello a partir del 15 de julio tendremos un comité seccional en donde se va a demostrar el tú a tú con la autoridad porque tendremos el respaldo mayoritario de los trabajadores de la educación, de la sección 13 del SNTE, concluyó.

Con música y baile cierran campaña en León

Foto: Miguel Juárez

Con porras, música en vivo y baile, alrededor de 200 integrantes del magisterio se dieron cita para agitar sus banderas y acompañar el cierre de campaña de los aspirantes a la dirigencia estatal de la sección 13 del SNTE.

El Arco de la Calzada y la Plaza Principal del centro de León fueron el escenario. Las planillas ‘Evolución’ (color blanco) y ‘Maestros en movimiento’ (verde limón) externaron por última ocasión sus propuestas.

Aunque ambos grupos, en general, coincidieron en que el proceso ha sido imparcial, por el apoyo institucional que ha recibido una planilla. Luego de sus recorridos a lo largo del estado, dicen la sed de cambio entre el gremio es evidente y urgente.

Javier Barba Mujica, coordinador General de la campaña de ‘Evolución’, manifestó que, aunque nunca se tuvo un piso parejo, el hartazgo de lo compañeros con la institución y su planilla es clara en todos los municipios.

“Ellos traen la estructura, ellos traen los recursos, el dinero, los vehículos, ellos traen todo. Pero, de todos modos, en todos los recorridos que hemos hecho, a través del estado nos damos cuenta que hay un hartazgo de los mismos compañeros” dijo Barba.

Van por un cambio en el SNTE

Foto: Miguel Juárez

Agregó que son casi 30 años de una institución donde nada más han estado dándole vuelta a los puestos. Además, destacó que quien debió haber observado y aplicado el proceso era el IEEG o el propio INE y no la misma estructura oficial.

“El proceso debió haber sido observado y aplicado por el IEEG o el INE. Ellos debieron haber elaborado el proceso, es la misma estructura oficial la que lo promueve. Es juez y parte.”

Precisó que, entre las planillas, se hizo el acuerdo de observar y cuidar las casillas donde no puedan llegar sus representantes, para apoyarse entre sí.

Por otro lado, José Arturo Córdoba, aspirante de “Maestros en movimiento” fue insistente en que la victoria está muy cerca. Dijo las propuestas de la planilla han marcado a todos los integrantes del gremio, quienes urgen de dignidad y mejores condiciones laborales.

Coincidió en que el proceso no ha sido parejo, pero al cierre tienen un muy ‘buen sabor de boca’.

“Concluimos con León para mandar un mensaje contundente y decirle a la clase trabajadora que logramos articular las mejores propuestas” concluyó Córdoba.