Campanas de templos de Diócesis de Celaya repicaron para invitar a oración

Roberto Lira

Celaya.- La instalación de comerciantes por las festividades de Semana Santa fue cancelada de manera definitiva por la Dirección de Fiscalización, asimismo, la titular María Azucena Arredondo Mendoza señaló que no habrá cierre de mercados.

Una vez que tomó el cargo de la dirección, la funcionaria indicó que se ha reunido con varias organizaciones de comerciantes sobre la cancelación de las festividades de la Semana Santa, la cual ya fue anunciada y aceptada por los representantes de los mil 500 comerciantes que se instalan en esta festividad.

“Hay que entender que no es por parte de Fiscalización, se canceló porque las iglesias a partir del 23 ya iban a estar cerradas y si no había feligreses no tenía caso hacer y poner la festividad de Semana Santa si los mismos comerciantes no iban a tener quién consumiera, esto principalmente por la situación del coronavirus que estamos tratando de prevenir”, comentó.

En cuanto a las compensaciones que piden los comerciantes por las festividades canceladas, la funcionaria dijo que se está tomando en consideración a otras dependencias como Protección Civil, Desarrollo Económico, Tesorería, entre otras, para solucionar la afectación que tendrán por esta suspensión, pues son estas instancias las que pueden definir los apoyos.

La directora aclaró que hasta el momento no hay ninguna indicación de cerrar mercados e impedir la instalación de tianguis en el municipio, sólo se ha hecho la recomendación de aplicar medidas de higiene entre los comerciantes, así como con los clientes, además se ha sugerido, en el caso de los mercados, que se organicen para trabajar la mitad de locatarios.