La campaña para prevenir conductores ebrios, tiene el objetivo de crear consciencia sobre los riesgos de beber alcohol y manejar

Jazmín Castro

León.- El recién nombrado presidente de la CANIRAC en León, Manuel Bribiesga Sahagún, dio a conocer que lanzarán la campaña masiva ‘Creando una consciencia”, con el objetivo de concientizar sobre los riesgos de mezclar el alcohol y el volante.

El líder empresarial informó que sostuvo una serie de reuniones con empresarios de diferentes cámaras y sectores, quienes están dispuestos a sumarse. Esto incluye restaurantes, constructores, asociaciones, espacios públicos, plazas comerciales, entre otros sitios concurridos.

Lee también: Limitarán permisos y aforo para realizar viacrucis en los días santos en León

Foto: archivo

Lo anterior con la finalidad de ampliar el alcance de la campaña y prevenir que los ciudadanos conduzcan bajo los efectos de alguna bebida embriagante, pues puede tener desenlaces fatales, “la campaña se basa en hacer consciencia ciudadana para que no se combine el alcohol y el volante, es en especifico una campaña para generar una consciencia en toda la ciudadanía”.

La campaña para evitar conductores ebrios iniciará el 29 de abril y correrá a cargo de manera gratuita por el publicista Carlos Alasraki, quien se sumó a la iniciativa de CANIRAC León para lograr generar consciencia en la población e incidir de manera preventiva y no punitiva.

Campaña para evitar conductores ebrios Foto: archivo

“Actualmente la población deja de salir y consumir por miedo a una multa, no porque este convencida de que no debe tomar y manejar, esa una situación muy confusa…Es por miedo que los agarre el ‘torito’ nuestra campaña no va en el sentido de amedrentar, se trata de que hagan una consciencia real, (…) más que ir por el regaño, por una multa o por un tema de cárcel, lo que estoy previniendo es que la gente no maneje alcoholizada”, comentó Bribiesga Sahagún.

Agregó que el verdadero interés radica en generar una cultura autocuidado, porque el sancionar de forma económica o con cárcel se aplica cuando la persona ya está al volante, lo que consideró no es prevención sino un riesgo latente para la sociedad.

MJSP