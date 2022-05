Los partidos señalaron que estarán vigilando la ‘campaña de Sheffield’ y, en su caso, presentarán las denuncias pertinentes

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- Tras difundirse que Ricardo Sheffield promueve su imagen con pretexto de difundir acciones y servicios de la Profeco , el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, Alejandro Arias Ávila, dijo que “no huele sino apesta a actos anticipados de campaña”.

En entrevista dijo que, sin meterse en la vida interna de un partido político, Sheffield es funcionario público, quien debe conducirse con ese carácter.

Foto: Archivo

“La verdad muchas veces está más como un caballo desbocado. Tratando de hacer lo que hacen muchos políticos que no sienten segura una candidatura, de tratar de agandallársela. No sé que pueda pasar, pero puede estar en el límite de estar cometiendo delitos electorales, lo cual ya no es ninguna novedad. Si el presidente los comete, Ricardo Sheffield dice que él lo puede hacer con toda impunidad”, añadió Arias.

Agregó que seguramente el Partido Revolucionario Institucional será vigilante ante la ‘campaña de Sheffield’y habrá de presentar las denuncias pertinentes porque evidentemente hay muchos visos de actos anticipados de campaña.

Sheffield puede perder ‘por calentura’

El diputado Gerardo Fernández, del Partido Verde, señaló que la ley es muy clara. Establece cuáles son las limitantes de la promoción personal con respecto a los servidores públicos.

En caso de que Ricardo Sheffield esté violando la ley, como cualquier otro servidor público, seguramente pudiera ser procesado y perder sus derechos político partidistas.

El hecho de que falten dos años y medio para las elecciones, Fernández dijo que últimamente ha visto que hay muchos aspirantes a candidatos se quieren adelantar a los tiempos, como es el caso de la ‘campaña de Sheffield’.

Sin embargo, lo único que puede pasar es meterse en problemas por ‘una calentura’ de andar como ‘caballo en arrancadero’, señaló.

La promoción

Foto: Facebook

El día de ayer, con el pretexto de difundir acciones y servicios de la Profeco, su titular Ricardo Sheffield lanzó campaña en redes sociales que promueve su imagen en distintos municipios de Guanajuato.

El jueves pasado, por ejemplo, el expanista subió un video que grabó en Huanímaro. En él ensalza las bondades del programa ‘¿Quién es quién en los precios?’.

Además, en los últimos cinco meses ha lanzado una docena de videos en los que luce sonriente y empático. Al tiempo, dialoga con los habitantes de las diferentes regiones del estado.

Aunque es un funcionario federal que podría grabar esos videos desde las 32 entidades, el equipo de Sheffield Padilla ha decidido hacerlo exclusivamente en Guanajuato.

PAN planea denuncia

Foto: Archivo

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo López Mares, señaló que el área jurídica del partido ya está analizando interponer una denuncia contra Sheffield porque estaría violentando el artículo 134 de la constitución.

Acusó de que nunca ha habido un Sheffield cercano a la gente. Su objetivo es hacerse notar de cara al 2024, pese a que no son los tiempos y hay temas de más importancia. Uno de ellos es el incremento a la canasta básica, donde se debe enfocar.

Pidió que intervenga la Secretaría de la Función Pública para investigar a su titular. Sobre todo después de que la Función Pública ya detectó irregularidades y removió a dos funcionarios de la procuraduría.