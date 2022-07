La camioneta blindada de Salamanca saldría a precio de avalúo, por lo que ya no quieren esperar más para recuperar tanto recurso como se pueda

Cuca Domínguez

Salamanca.- El presidente municipal, César Prieto Gallardo, dijo que antes de este año se rifará, venderá o intercambiará la camioneta blindada que dejó Beatriz Hernández Cruz.

“Haremos la petición formal al gobierno del estado para que se lleve la camioneta y nos den a cambio patrullas y equipo para seguridad. O si la rifamos esperamos que pueda ser en septiembre. Aunque también se analizará venderla a empresarios o alcaldes de municipios vecinos que están interesados en ella. Pero de que este año sale la camioneta, sale”, dijo el alcalde

Puedes leer: Salamanca: Rifarán camioneta de Bety Hernández en septiembre, confirma Prieto

Precisó que la oferta que se le hizo al gobernador ocurrió en una plática en la que estuvo el diputado federal, Justino Arriaga Rojas. El mandatario estatal dijo que lo iba a revisar, pero igual el alcalde señaló que harán el planteamiento formal.

“Si bien la camioneta blindada no se utiliza, hemos tenido la prevención de echarla a andar para que no se pegue el motor, para que no haya después un tema de que se descuidó. La tenemos en óptimas condiciones para lo que venga, si es en rifa o venta directa o es una permuta o un cambio con el gobierno del estado”.

Revisarán qué conviene

Dijo que tendrán que definir qué se hará pues la rifa estaba planteada para el mes de septiembre, pero revisarán si les conviene más otro trato.

Lee también: Apuran rifa de camioneta blindada en Salamanca; ya se devaluó casi a la mitad

César Prieto aseguró que los han contactado de otros lados donde les interesa la camioneta “sabemos que la podemos vender a un precio de avaluó que no corresponderá a lo que se pagó. De inició se rentó la camioneta, se pagó más de un millón de pesos, luego se compró como si fuera nueva a pesar de que tenía un año de uso. No se va obtener el total de lo que pagó el gobierno pasado”, dijo.

El alcalde dijo que hay interés de algunos gobiernos municipales del estado. “Hay municipios que nos han dicho que les interesa la camioneta y vamos a ver qué es lo que más conviene. El tema es que esa camioneta no se utiliza, yo tengo la mía, hasta la gasolina le pago. Por ello es ocioso tenerla detenida”.

Te puede interesar:

LC