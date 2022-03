La pandemia de Covid, ha azotado a los tolveros y camioneros en Salamanca, pues muchos se quedaron sin trabajo, algunos incluso vendieron su camión para sobrevivir

Cuca Domínguez

Salamanca.-Tras dos años sin trabajo, los tolveros de materiales pétreos, van rumbo a la extinción, pues de 90 socios del sindicato de camioneros, solo quedan 15, aseguró el secretario de la agrupación, Martín Martínez Gutiérrez.

“Los choferes fueron despedidos; ahora los pocos camiones que funcionan son manejados por los dueños; la verdad es que estamos muy mal…La realidad es que no tenemos nada de trabajo, tenemos dos años parados por el escaso trabajo que hay en Salamanca, no hay nada de trabajo la competencia es mucha entre los pocos que quedan; desde que comenzó a disminuir el trabajo mucha de la gente comenzó a dejar estar actividad”, comentó Martínez Gutiérrez.

El secretario del sindicato de los camioneros dijo que los propietarios de las tolvas, ahora son hasta choferes de tráileres de caja seca o de pipas que transportan hidrocarburos, otros que tenían más de 2 camiones, vendieron uno para subsistir con la esperanza de poder reactivarse.



“Antes de la pandemia del Covid, éramos 90 socios, ahorita tenemos lo mucho entre 15 y 20 camiones; la inmensa mayoría pararon los camiones, otros los vendieron, hubo quienes migraron a Estados Unidos en busca del sustento debido a que en el municipio no hay nada de trabajo; incluso estamos por ir a buscar al alcalde para que nos apoye, porque aquí en Salamanca no hay nada y otros lados están igual”, dijo.

Martínez Gutiérrez, destacó que desde hace más de un año se prometen, pero siempre se quedan en la espera, “la construcción de una planta de la CFE, ya tiene rato que dicen que habrá obra, está en proceso de que sí habrá, pero en concreto no hay obra en este momento”.

“Pero en tanto vamos a pedirle al alcalde que nos dé trabajo a los camioneros, a los agremiados, que nos apoye para salir adelante, porque de aquí dependen muchas familias completas, de un camión se mantenía a la familia del dueño y la familia del chofer, ahora no sucede eso, estamos en riesgo porque ya no se tiene el sustento para la familia, menos para actualizar el parque vehicular, dijo.



Destacó que para entrar a trabajar a Pemex o con alguna compañía piden modelos recientes y lo que tienen se han quedado atrás y la diferencias en el motor y en el funcionamiento son muy notorias, ya que algunos modelos son de hasta 30 años atrás.

“Pero antes si era negocio, ahora ya no lo es; he pensado cambiar de actividad, pero por donde quiera está igual; aunado a la inseguridad que hay y que nos daña a todos, pero aquí seguimos aguantando para ver que sale. Las instalaciones del sindicato, han quedado en unas viejas instalaciones debido a que no se tiene personal administrativo, porque se tuvo que despedir debido a que ya no se cuenta con los recursos para pagarles el salario”, dijo Martín Martínez, quien desde alrededor de 30 años se dedica a este trabajo.

