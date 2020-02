Camión urbano atropella a niño de seis años en la colonia Barlovento

Redacción

Salamanca.-Un menor de 6 años falleció la tarde de este sábado al ser embestido por un autobús de transporte público en la colonia Barlovento.

La circulación fue afectada por más de una hora, por lo que elementos de Tránsito Municipal se encargaron de agilizar el tráfico. El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas sobre el bulevar Puerto Saavedra.

Testigos en el lugar indicaron que el menor, todavía no identificado, intentaba cruzar caminando el bulevar, pero sobre la misma avenida el conductor no se percató de su presencia por lo que no pudo detener su marcha y lo atropelló.

Automovilistas que pasaban por el lugar reportaron el hecho a la Cabina de Emergencias (911).

Paramédicos de cruz roja llegaron momentos después para dar los primeros auxilios, pero ya nada pudieron hacer por él. Por otro lado los elementos de Tránsito Municipal acordonaron el área, para evitar el paso de la gente.

Agentes del Ministerio Público llegaron también al lugar donde comenzaron con las investigaciones correspondientes. Mientras, el chofer quedó detenido en lo que se define su situación jurídica.

G.R