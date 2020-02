Camión de carga sufre accidente y tránsitos le cobran hasta el piso

Redacción

León.- Un camión que transportaba arena circulaba por la calle Jeréz de la Luz y al llegar al cruce con Cimatorio en la colonia Lomas de Jerez, se rompió el pavimento y esto provocó que la pesada unidad cayera en un socavón, cerca de las 6:25 de la tarde de este viernes.

El camión pesado es parte de una obra que se encuentra cerca de la zona. El vehículo cayó pero la persona resultó ilesa, por lo que no requirió ningún traslado a algún hospital de la localidad.

En esta zona donde ya se han presentado varias afectaciones en el pavimento por lo mismo, pues ha habido al menos 4 socavones en la administración de Héctor López Santillana.

El afectado cuenta que elementos de tránsito municipal le cobraban 55 mil pesos por la ruptura del asfalto, cuando fue él quien se vio afectado por las malas condiciones del pavimento.

Pudo conseguir una grúa particular que le cobra 12 mil pesos más los gastos de la reparación de la unida, pero no dejaron retirar el vehículo hasta que no aceptara los gastos de maniobras de la grúa municipal de 55 mil pesos a pesar de que él no ocasionó ningún accidente.

Personal de bomberos arribó para valorarlo, así como elementos de Protección Civil para asegurar la zona y retirar el vehículo pesado con una grúa especial que proporcionó el municipio de León.

Al sitio llegaron personal de Jurídico de SAPAL, quienes determinaron que el chofer de nombre Heriberto Carrillo no tenía la culpa.

Así, los gastos del traslado y lo que se genere por culpa del accidente será cubierto por ellos ya que el accidente se debió a que un tubo de drenaje se tronó, de este modo será el seguro por afectaciones de la dependencia el que resuelva el traslado y el pago del poste que cayó por el incidente.

La afectación vehicular ocasionó tráfico en el área por más de una hora, hasta que se retiró el vehículo de carga.

