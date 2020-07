Camión cargado con alimento se vuelca y testigos ayudan a recuperar la carga

Redacción

Estados Unidos.- Un policía de Michigan salvó a una bebé de tres semanas de atragantarse cuando su madre se encontraba desesperada.

Las imágenes de video muestran el momento en que el oficial Cameron Maciejewski logró revivir a la pequeña niña después de que se atragantó y perdió el conocimiento mientras bebía leche de su biberón.

Maciejewski es captado por la cámara desbloqueando tranquilamente la vía aérea del bebé y tranquilizando a la madre inconsolable, que está viviendo la peor pesadilla de todos los padres, de que su pequeña está a salvo.

El escenario de pesadilla comenzó cuando los policías de Sterling Heights fueron llamados a una casa en Waltham Drive justo antes de las 11 de la noche del jueves.

El video, publicado por las autoridades, comienza con el crucero de la policía corriendo hacia la casa con las luces parpadeando.

Se ve gente saliendo de la propiedad para encontrarse con el policía tan pronto como el auto se detiene.

“Oye, ¿qué pasa con el bebé?” se escucha preguntar por parte del oficial.

Se escuchan gritos inaudibles de la madre traumatizada del bebé y Maciejewski trata tranquilamente de manejar la situación.

“Está bien, cálmate, cálmate”, se escucha decir al policía. “Déjame ver al bebé”.

El oficial salta a la acción, toma a la bebé, que no respira, en sus brazos y la lleva al frente de su crucero policial.

La madre histérica camina desesperadamente alrededor del oficial llorando sin control, mientras que otros miembros de la familia miran impotentes.

“Está parpadeando, está parpadeando”, dice Maciejewski.

El policía luego gira al bebé sobre su barriga sobre su brazo y realiza empujes en la espalda para despejar su camino.

El bebé tose la obstrucción y afortunadamente comienza a llorar.

“Está llorando, está llorando, está bien”, le dice uniformado a la angustiada madre del bebé.

“Está bien, está llorando, está bien”, sigue diciendo.

La madre se desploma en el suelo angustiada y los miembros de su familia la ayudan a ponerse de pie.

Se puede escuchar que los servicios de emergencia llegan fuera de la cámara para controlar a la bebé y las autoridades se enteran de que la niña tiene solo tres semanas y comenzó a ahogarse cuando tomaba leche.

La policía de Sterling Heights elogió la acción tranquila y de pensamiento rápido de Maciejewski por salvar la vida del pequeño.

“Si no fuera por las acciones rápidas, tranquilas y que salvan vidas del oficial , el resultado de este incidente podría haber sido trágicamente diferente”, dijeron en un comunicado.

“No solo el oficial salvó al bebé, sino que hizo un trabajo excepcional consolando a la familia”.

El departamento de bomberos de Sterling Heights llevó al bebé a un hospital local para su evaluación.

