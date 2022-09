La autora jerecuarense Camelia Rocío Moreno regresó a su tierra natal para la Fenalem, y celebró la buena respuesta de la ciudad hacia la literatura

Onofre Lujano Sotelo

Jerécuaro.- La escritora jerecuarense Camelia Rocío Moreno Granados, orgullo de su pueblo en las letras, ve con agrado que sus paisanos se le hayan entregado en su participación en la Feria Nacional de Escritoras Mexicanas (Fenalem).

Emocionada, relata que su emoción brotó a flor de piel al regresar a su lugar de origen.

“Volví al sitio que uno ama tanto. Quiero profundamente al estado de Guanajuato, a Jerécuaro, el lugar que me vio nacer. Estoy orgullosa de ello, tengo muchos años viviendo en Acámbaro, desde el 2000, yo menciono que soy de corazón dividido: amo mucho a Acámbaro y Jerécuaro”, afirma la autora.

Camelia Rocío afirma que su inspiración nació desde que era pequeña, pues desde entonces tenía la vocación de las letras.

“Mis emociones son de nostalgia, felicidad, alegrías que no se pueden expresar de verdad. Son respuestas que deben de continuar sobre todo por el éxito que se vivió en el pasado evento de la feria del libro de las escritoras. En mi caso nací con esa sensación. Todo mundo escribe, pero ya para hacerlo de manera formal se requiere una preparación. Lo mío fue toda la vida, desde un pequeño diario escribir y registraba todo lo que hacía día a día”, añade.

La autora jerecuarense Camelia Rocío Moreno. Foto: Onofre Lujano

“La lectura y la escritura no pueden ir separadas”

Recordó que con el paso de los años, se involucró y conoció cada vez más del mundo de las letras.

“Ya cuando me dedicaba a participar de manera seria y profesional es cuando me empecé a preparar en talleres. Pero todo esto viene acompañado hacer la lectura desde la infancia, y la escritura para mí no puede ir separada”, explica.

Camelia Rocío Moreno Granados, además de escritora, es promotora cultural. Coordina el Círculo de Lectura y Creación Literaria de Acámbaro, lugar donde reside desde hace 20 años.

Ha participado en las antologías Tintas del Lerma (Palibrio 2013); ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género (UAM-X, 2015); Vamos al circo. Ficción Hispanoamericana (BUAP 2016); Cortocircuito. Ficciones a contrapunto (BUAP 2016); El tótem de la rana. Catapulta de microrrelatos (BUAP 2017); y La vida va (Ediciones La Rana 2018). Este último libro reúne el trabajo del Seminario del Fondo para las Letras Guanajuatenses 2015 y 2016.

La autora jerecuarense también ha prologado el libro La noche de los orfelunios de Víctor Hugo Pérez Nieto. Incluso es antóloga de los libros Ecos del nido (Puente de Piedra 2015) y Antología poética (Prisma Editorial 2018).

