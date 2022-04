La mayoría de las quejas por cambio de medidores en León se resuelven cuando los usuarios acuden al área de aclaraciones

Carolina Esqueda

León.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) reconoció un aumento de hasta el 20% en quejas de cuentahabientes derivadas de su programa anual de cambio de medidores en León. Éstos suelen traer un incremento de al menos 40 pesos en los cobros de agua.

El director del SAPAL, Enrique de Haro Maldonado, dijo que esta situación se debe a que conforme pasan los años, los aparatos dejan de hacer mediciones correctas. Debido a ello, al reemplazarlos se obtienen lecturas reales de al menos entre uno y dos metros cúblicos.

“El programa de cambio de medidores normalmente lo hacemos cada año, no le cobramos absolutamente nada al usuario. Espero que quede claro, cuando le cambian el medidor, piensa que le estamos cobrando más por el cambio y no, el medidor no medía bien, te ponemos uno nuevo que ahora mide correctamente y nos arroja el volumen real. El número de quejas por este motivo, por desconocimiento, te puedo decir que de 13 medidores que voy a cambiar el incremento en el recibo es de al menos 40 pesos esperaría el 20% de quejas y muchas son acatadas en campo y se aclaran” aseguró al respecto.

Foto: Especial

Te puede interesar: SAPAL clausura más de 50 tenerías en León por descarga ilegal de aguas residuales

Cambiarán 22 mil medidores en León

Según el director del SAPAL, la mayoría de las quejas por cambio de medidores en León se resuelven al momento en el que los usuarios acuden al área de aclaraciones para hacer el reclamo. Sin embargo, en otros casos se hacen demostraciones en campo para probar la eficiencia del nuevo medidor.

La paramunicipal tiene programado cambiar un total de 22 mil medidores, para alcanzar los mismos números del año pasado. Hasta ahora han realizado 13 mil reemplazos en toda la ciudad.

“El programa normalmente lo hacemos cada año. Traemos una estadística de que cuando llegan a una edad de trabajo de 10 años. Empiezan a contabilizar menos volumen y de alguna manera esto es en contra de la economía del SAPAL. Al año estamos incrementando 10 mil cuentas anuales. Cuando logremos alcanzar este rezago que tenemos de medidores viejos, seguramente estemos cambiando 10 mil por año” complementó de Haro Maldonado.