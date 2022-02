EN POCAS PALABRAS. Finalmente se impuso, con la oposición de Morena (otra vez como la Chimoltrufia) y de la diputada priista Yulma Rocha, la apuesta del PAN-Gobierno de salvar no la entrega del informe sino la promoción durante 12 días del tlatoani en turno.

CUCHILLO EN MANTEQUILLA. Al final, se difiere la entrega de los informes del gobernador y del fiscal general para que se realicen entre el 11 de abril y el 10 de mayo. Nadie en la Junta de Gobierno objetó el acuerdo donde fue aprobado por unanimidad.

COMO DICEN UNA COSA… Pero en el pleno, la bancada morenista votó en contra pese a que su coordinador Ernesto Millán había dado su aval en la Junta (por eso lo quieren tanto los panistas).

DICEN OTRA. Ernesto Prieto Gallardo habló en contra de la propuesta porque, dijo, lo que se estaba haciendo era exhortar a los diputados a violar la Constitución Política local, porque ésta no establecía mecanismos para aplazar dichos informes.

RAZONES. Afirmó que lo que procedería era reformar la Constitución y no violando la ley cómo se tenía que hacer, y que ellos estarían de acuerdo en realizarlo, pero no en trasgredir la ley.

ARGUMENTOS. Mucho más certera, la priista Yulma Rocha Aguilar cuestionó que por enésima ocasión, el Legislativo le hiciera la chamba al Ejecutivo porque la solicitud debió surgir de los sujetos obligados no del Congreso del Estado además de que la entrega del informe no violaba la veda electoral.

YA SE LA SABEN. Pero el PAN impuso su mayoriteo y a otra cosa. No es novedad pero se confirma la subordinación del Legislativo al ejecutivo hasta en las formas.

DE FONDO. Por supuesto que lo de menos es satisfacer y garantizar el derecho a informar de los ciudadanos. De lo que se trata es de no fallarle al tlatoani en turno de su derecho al ego que tiene su máxima expresión en el ritual anual del informe de gobierno. Un derecho que es un deleite para todos los que tienen ese privilegio de mandar. Agua y ajo para todos.

Las organizaciones Amicus, Red de Juventudes Trans y Colmena 41 celebraron que el pasado 11 de febrero, la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato expidió la primera acta de nacimiento que reconoce a una persona de género no binario, producto de una demanda de amparo promovida por las agrupaciones.

Según su propio dicho, “es el primer caso de este tipo en México”.

En octubre de 2021, Fausto Martínez solicitó Instituto Nacional Electoral (INE) rectificar su credencial para votar en concordancia con su identidad de género autopercibida. El INE le respondió que, para poder expedir su credencial electoral consignando una identidad de género no binaria, era necesario rectificar primero su acta de nacimiento.

El Registro Civil negó en principio esa rectificación y Amicus presentó demanda de amparo el diez de noviembre de 2021 y 2 meses después el Juez Cuarto de Distrito con sede en León, Guanajuato otorgó el amparo y ordenó la expedición de su acta de nacimiento.

Fausto recibió su acta de nacimiento que contiene el acrónimo “NB” (no binaria) en la mención “sexo” de su acta de nacimiento.

Amicus aclaró que la sentencia de este juicio de amparo sólo tiene consecuencias para quien la promovió y piden al Congreso local y al gobierno del estado, tomar las medidas necesarias para garantizar el reconocimiento de la identidad de las personas trans y de género no binario.

MIGUEL CHICO: A CUATRO AÑOS DEL SALTO DEL ‘PRITANIC’

2018 marcó el año de la debacle en el PRI a nivel nacional y en Guanajuato no fue la excepción. Los priistas empezaron a fugarse previendo el desastre que ocurrió en las elecciones del estado.

Uno de ellos, el entonces senador Miguel Ángel Chico Herrera, anunciaba que se sumaba a la campaña del entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

“Fui dirigente de mi partido tanto en el municipio de Celaya como a nivel estatal, al igual que delegado del Comité Ejecutivo Nacional en los estados de Quintana Roo, Querétaro y Aguascalientes. También fui candidato a gobernador en el año 2006, diputado local, y senador de la República representando a Guanajuato”, se leía en la carta que envió al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, Enrique Ochoa Reza.

Decepcionado por no alcanzar la candidatura a gobernador del PRI, la salida de Chico Herrera alentaba las versiones en Morena de que podía ser candidato a la gubernatura de este partido que ya tenía perfilada a la actual senadora, Antares Vázquez Alatorre.

“Morena me ha abierto las puertas para seguir haciendo política, no sé a qué posición pudiera yo ir. Para el gobierno del estado hay una candidata a quien respeto. Seguramente tendré oportunidad en otros cargos de elección popular, platicarán conmigo, lo decidirá el partido. Yo me sumo a la campaña del licenciado López Obrador, ya después veremos en qué espacios podemos participar”, leyó en su escrito de renuncia

No obstante, en 2021, algo ocurrió en 2021 que Chico ya no pudo coleccionar otro cargo tres años después de su renuncia al PRI. Acumuló 12 años como legislador federal, nueve en el PRI y tres en Morena, seis de ellos como senador.

Miguel Chico como muchos otros priistas, saltó del barco justo cuando comenzaba el naufragio pero ya no ha logrado ninguna otra posición pese a estar en el grupo que domina en Guanajuato, junto a Ernesto Prieto Gallardo.

En algún momento sonó como superdelegado en sustitución de Mauricio Hernández que resistió la acometida y el expriista sigue aguardando el momento para volver a la burocracia.

REMODELACIÓN DEL VIEJO EN LUGAR DE NUEVO ESTADIO EN LEÓN

El presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño, esbozó la posibilidad y el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, lo tomó al vuelo. Es probable que un nuevo estadio de León quede en un sueño y que los dueños de la escuadra esmeralda opten por remodelar la vieja casa de la Fiera.

Es un tema del ámbito deportivo que en León siempre ha tenido un perfil ineludiblemente político por la historia que rodea la venta del predio en donde se asentaría el inmueble para Grupo Pachuca, la tragicomedia que derivó en el triunfo en tribunales del Estadio León para Roberto Zermeño y la venta final al propio Grupo Pachuca.

Así que hoy más que nunca, podemos constatar la enorme carga de populismo futbolero que tuvo aquél anuncio en las postrimerías del sexenio de Miguel Márquez cuando el entonces mandatario estatal anunció la venta de un terreno ubicado en las colindancias de los bulevares Morelos y Las Torres en León donde se asentaría el supuesto nuevo estadio.

Populismo futbolero porque Márquez decía que con este anuncio cumplía su compromiso de garantizarle a la afición de León un inmueble para que jugara la escuadra leonesa al tiempo que en tribunales estaba ya perfilado el triunfo jurídico de Roberto Zermeño como propietario del viejo inmueble tras los yerros del gobierno en la defensa de esa propiedad.

Es decir, Márquez que en algún momento hizo creer que le ganarían a Zermeño en los tribunales, tenía que encontrar una salida alterna ante la derrota jurídica.

Y Grupo Pachuca, con Jesús Martínez, dirigente futbolero con un largo colmillo y experiencia simplemente ha aprovechado en los últimos cuatro años el entorno, las facilidades y debilidades del tema de la conexión entre futbol y política en Guanajuato. Porque Grupo Pachuca siempre se mantuvo ajeno al pleito entre Zermeño y la autoridad.

Sabía que Miguel Márquez necesitaba una alternativa para lavar, así fuese cosméticamente, la derrota por la pérdida del estadio y vender la esperanza de un nuevo inmueble. Con la venia de Grupo Pachuca fue la solución más vistosa. Un crédito con facilidades que no se dan a cualquiera y la foto en los medios.

Pasaron los años y no se colocaba la primera piedra. Llegó la pandemia y la crisis económica. Imposible avanzar en el proyecto. Apareció en el horizonte la urgencia de Zermeño de vender el estadio, el riesgo de que lo vendiera a un desconocido y la necesidad del gobierno estatal de darle certidumbre al polígono donde se ubica.

Y entonces, otra vez, providencial como en el final del sexenio de Miguel Márquez, Grupo Pachuca surgió como la alternativa salvadora. Martínez Patiño que en algún momento mostró desinterés por el inmueble, de pronto lo compró.

¿Qué le puede exigir la autoridad a Grupo Pachuca si dos veces le salvó el pellejo, siendo afín a los deseos y apuestas del gobierno?

Diego Sinhue dice que para él, es mejor que el estadio se quede donde está y sea remodelado por una cuestión de ubicación. Pero Grupo Pachuca no da paso sin huarache…