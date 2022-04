El cambio de grados a fases de aprendizaje en Guanajuato ya generó los primero comentarios negativos desde la misma SEG

León.- México planea eliminar los grados escolares en el sistema educativo y sustituirlos por ‘fases de aprendizaje‘. Sin embargo, en Guanajuato la propuesta ya tiene sus primeros ‘peros’, especialmente desde el mismo secretario de Educación, Jorge Hernández Meza .

En entrevista, consideró “que no es fácil eliminar el sistema de grados”. Ello, toda vez que “lo mas viable” serían cortes que permitan la supervisión paulatina y gradual en tres momentos. Pero, resaltó, “no la separación de grados”.

“No es sencillo, las escuelas están instaladas por grupos, seis o tres en secundaria, primaria o preescolar. La organización escolar está basada en esa infraestructura de las maestras y maestros asociados a esos grupos. No es tan fácil romper esos lazos y no es sencillo organizarse, si eventualmente tuviéramos que tener un grupo de trabajo como de seis en una primaria”, resaltó.

Pero, ¿qué es y en qué consiste el cambio de grados a fases de aprendizaje?

Actualmente la educación básica se ofrece en grados, donde las unidades de aprendizaje se establecen conforme los criterios mínimos que el menor debe obtener en el periodo de un año. Estos son de primero a tercero en preescolar y secundaria, mientras que de primero a sexto comprende la educación primaria.

La educación básica inicia con el kinder o preescolar a la edad de los tres años y termina con la educación secundaria aproximadamente a los 14 o 15 años.

Lo que plantea ahora el nuevo sistema es, en primera instancia, unificar esta educación de preescolar a secundaria en seis fases, incluyendo una desde los 0 años. Así, la primera sería de “educación inicial”, que comprendería a los menores hasta los 3 años.

De ahí continuaría la segunda fase preescolar con los mismos tres grados y la secundaria en igual númera. Quizás uno de los mayores cambios es que la primaria se dividiría entres fases comprendiendo cada una dos grados.

A decir de la SEP, el cambio traerá beneficios como:

Dedicar mayor tiempo a procesos cognitivos, sociales, culturales que las y los estudiantes requieren para el desarrollo óptimo de sus capacidades.

Ofrecer a las y los estudiantes mayores posibilidades para consolidar, aplicar, integrar, modificar, profundizar, construir o acceder a nuevos saberes.

Guanajuato no lo conoce, pero ya tiene peros

No obstante, el funcionario detalló que no conocen a fondo cómo operaría este cambio, por lo que excusó que su opinión no sería “tan profunda” hasta tener más información.

“Lo real es que tendríamos que esperar para que se profundice y ver que se está esperando con estas fases. Nosotros no podemos tener una opinión tan profunda porque necesitaríamos escucharlos de modo claro qué es lo que estarían buscando”, expresó.

El secretario de Educación en Guanajuato cerró su opinión considerando que no sería fácil organizar los espacios para ellos.

“Hay un proceso de transición, bajo la métrica internacional se va midiendo de una forma distinta, porque no es sencillo transitar con cierto número de salones y maestros. Ña misma lógica no permitiría tener el doble o triple de salones que tenemos ahora o crear dentro del mismo espacio aprendizajes tan diversos”, concluyó.

