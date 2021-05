Cambio de gobernador de Banxico genera incertidumbre: Bank of America

SUN

Ciudad de México.- La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de anunciar que en diciembre próximo habrá cambio de gobernador del Banco de México (Banxico) provocó diversas reacciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reelegir a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México (Banxico), y en su lugar informó que propondrá a un economista “con dimensión social y partidario de la economía moral”.

Hay que bajarle al ruido

La decisión de cambio de gobernador del Banco de México (Banxico) genera incertidumbre, ruido y primas de riesgo en los mercados financieros, además de que puede provocar disminución de inversiones, dijo el economista en jefe para México y Canadá del Bank of America, Carlos Capistrán.

Alejandro Díaz de León permanecerá seis meses más en el cargo, pero decir que no se ratificará y que habrá otra persona, sin especificar, lleva a pensar ¿qué va a pasar?, reflexionó Capistrán.

En la videoconferencia “Estados Unidos ¿motor de la economía de México?” que organizaron el Centro de Estudios México-Estados Unidos, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y El Universal explicó que esta situación afecta las inversiones.

Sin considerar lo que ocurrió en el primer trimestre de 2021, el año pasado hubo una baja de inversiones, “creo que es algo que en México está generando muchos problemas, el ruido. Entonces cuál es la recomendación, bajarle al ruido, hay que bajarle al ruido”.

A pesar de que se requiere reducir la incertidumbre, “hoy hubo el anuncio, en la mañana, sobre que no se va a ratificar al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León… les puedo decir que faltaban seis meses para que se tomara esa decisión, o sea el gobernador está ahí hasta diciembre, al hacer el anuncio hoy se genera toda esta incertidumbre de qué va a pasar y no se da el nombre de quién va a llegar”.

Sorpresa

Aunque es una facultad del Presidente de la República ratificar al gobernador del Banco de México (Banxico) o nombrar a uno nuevo sorprende que se haga el aviso en este momento, cuando aún falta más de un año para que acabe su período, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos. Sobre todo porque el gobernador de Banxico recibió un reconocimiento por ser el mejor titular de bancos centrales.

La bancada del PAN en el Senado de la República lamentó el perfil que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador para el nuevo gobernador del Banco de México, al señalar que el término “economía moral” no existe y es su invención y alertaron que en caso de que el nombramiento sea para un subordinado “será un golpe del actual gobierno a los organismos autónomos del país” y puede generar inestabilidad financiera y fuga de capitales.

“A mí ni me apunten” Gerardo Esquivel, sugobernador del Banco de México (Banxico), se descartó para ser el sucesor de Alejandro Díaz de León como gobernador del banco central. En su cuenta de Twitter, el funcionario escribió un breve comentario sobre las posibilidades de que sea el elegido del presidente. Incluso, de manera irónica y en una sola línea, se desmarcó de comentarios: “A mí ni me apunten. Yo estoy bien de Sub. Ya saben que le voy al Cruz Azul”.

LC