1.- Cambio de actitud de mandatarios

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

De acuerdo a los científicos que enarbolan la Teoría de la Necesidad, consideran que las carencias o ausencias de los satisfactores recrean las posibilidades de búsqueda. En la relación de los gobiernos, federal y estatal, se podría entender que, en materia de seguridad pública, a los dos órdenes, les urge y hasta conviene trabajar juntos, pues los resultados en la lucha contra la inseguridad Guanajuato es primer lugar nacional en homicidios dolosos, cuestión que los señala como los responsables.

El paso que están dando, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con la finalidad de atender cuestiones particulares y especiales para vigorizar el vínculo que exigen las leyes, representará el cambio de actitudes de los mandatarios para superar los mensajes por los medios informativos. La Federación atenderá la incursión guanajuatense con su gabinete de seguridad, incluidas fuerzas armadas; Diego Sinhue estará flanqueado por el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca y fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre. Una reunión y relación diferente.

Antes de acudir a la cita de esta mañana en Palacio Nacional, Sinhue Rodríguez, mostró su preocupación por los dos apagones que crearon incertidumbre, por quema de pastizal o la falta de combustible para la producción, al indicar que una interrupción eléctrica en Guanajuato provocaría daños cuantiosos que nos colocaría en los años setenta. Aprovechó para colocar su interés político en el asunto, al reiterar que el país deberá de apostarle a la energía renovable para detonar el desarrollo sin afectar la productividad. El gobernador Diego tendrá enfrente al primer mandatario para tantear su inquietud en la lógica del cazador… ora es cuando escopeta y no a la salida con ruidos.

2.- Vacunación y transparencia

Fernando Reynoso Márquez

El arranque de la vacunación contra COVID-19 a adultos mayores en 9 municipios del norte del estado, por disposición federal, no fue diferente al del resto del país, donde los episodios de desorden, largas filas y exposición de los sujetos de vacunación a grandes esfuerzos fueron lo común. La esperanza es lo que subyace en el ejercicio, salvar vidas y romper la cadena de contagios.

En este contexto, se dio a conocer que Guanajuato, por tercer año consecutivo, ha logrado sostenerse en el primer lugar nacional de transparencia administrativa en el sector salud. La evaluación realizada por ARegional, consultoría especializada en finanzas públicas, reveló que el trabajo realizado por el coordinador general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud estatal, Fernando Reynoso Márquez y su equipo administrativo, dan frutos, en momentos donde se reclama transparencia a los gobiernos en su manejo de la pandemia.

La jornada, trajo, además, la información de que este martes llegará el embarque de dosis de Pfizer para completar, con una segunda aplicación, la vacunación del personal médico en Guanajuato, verdaderos héroes de nuestros tiempos.

3.-Punto cero de la lucha electoral

Luis Antonio Magdaleno

Más que considerar la salida de los legisladores, Jessica Cabal Cevallos y Antonio Magdaleno Gordillo, de la bancada blanquiazul en el Congreso del Estado como una separación en el orden de las relaciones interpersonales, hasta de golpe “traidor”, esas rupturas deberá verse en el orden político, pues suscitaron en un escenario en donde la práctica es natural. El golpe, propinado por la bancada del partido rojo marrón a la mayoría albiazul, es parte de la ofensiva lanzada en la lucha por los cargos de elección e iniciada en el Poder Legislativo.

Aunque deberá de hacerse la contabilidad en los grupos legislativos y se acepten o no las consecuencias, la demostración que como “golpe de mano” propinaron los morenos, trascendió los pleitos en tribuna, pues mostró las limitaciones del principal opositor. Afiliados o no, el PAN se está atomizando y su nomenclatura no logra negociar con las cofradías para designar abanderados a cargos de elección sin conflictos ni rupturas. Los “conversos”, como sabe el dirigente estatal, Eduardo López Mares, se vuelven opositores con cicatriz de la ruptura.

Los diputados Jessica Cabal y Antonio Magdaleno, armaron un grupo con su similar Emma Tovar Tapia, la tríada no fue del todo aceptada en la bancada panista. A Jessica Cabal le indicaron que podría buscar la reelección, pero a Magdaleno no lo apoyaban en su ejercicio. Los idos tenían la tensión interna que el pastor del grupo, Jesús Oviedo, estaba enterado, quien se encargó de sacarlos del chat de la bancada. En el informe panista de actividades 2020, Cabal Cevallos, llegó retando al grupo con una blusa con la marca de Morena, de color “rojo marrón” …

De la Valija.- Entre azules y marrones

Más de un nervioso hay en los círculos próximos al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pues sus recomendados para ocupar sendas curules en el Congreso del Estado, Jessica Cabal y Antonio Magdaleno, ni cuajaron en el panismo ni sostuvieron la lealtad hasta el final de trienio. El gobernador, que palomeó las candidaturas en 2018, reconoció que no hubo una buena selección, enviando el mensaje implícito, también, de que no se trabajó adecuadamente con los neo-morenos para mantenerlos en la bancada.

Quien de plano le jugó al inocente fue el diputado local de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, al afirmar que sus nuevos compañeros no buscaron la fronda rojo-marrón por interés de candidaturas, sino por amor al arte. Posiblemente busca mostrar que en los morenos no hay arribismo, porque ahí priva el amor al pueblo, no al poder; o, a sus cercanos, justificar que, si les dan candidaturas, no será cosa local, sino instrucción nacional, por lo que su mano no mece la cuna.

Mario Martín Delgado Carrillo

Hombre de confianza del residente del Palacio Nacional que por algo lo hizo coordinador de sus diputados federales en la primera parte del sexenio, el economista sortea las aguas de la inconformidad de la militancia rojo marrón por todo el país, por la incorporación de cuadros políticos de los partidos que gustan llamar “de la mafia del poder”. La cosa es sostener a la 4T en el poder y con lo que hay, lo ve difícil.

Mario Martín Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, ayer convirtió al alcalde panista de San Luis Potosí a su causa… para que se reelija. Antier, se llevó a dos diputados panistas de Guanajuato, a sus filas, serán candidatos. Y así anda por el país, en la pizca de opositores. Un buen día podrían abrir un draft.

Su gestión, envuelta en la praxis de la real politik de cada estado, desancló de los principios antisistémicos en que creyeron algunos morenos. Ahí está el caso Guerrero, donde se impuso de candidato al senador acusado de abuso sexual, porque… ganó la encuesta.