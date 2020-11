María Espino

Guanajuato.- Un cambio a semáforo en color rojo significaría un retroceso que indudablemente perjudicará a los capitalinos en su economía, sin embargo lo primero es cuidar la salud, expresó el alcalde Alejandro Navarro Salada quien señaló estar a la espera del anuncio e indicaciones que haga la Secretaria de Salud en torno a la pandemia ocasionada por el Covid-19 con base en el repunte de contagios en los últimos días y el posible retroceso.

El mandatario municipal manifestó que una vez que se defina si hay un cambio en el semáforo de salud entonces definirá que acciones se implementarán a nivel local para preservar la salud de los capitalinos, además dijo que él no quiere cerrar negocios, pero resaltó que en estos tiempos o más importante es garantizar la salud de la población y es por ello que mencionó acatará las medidas que señale el color de semáforo que se marque.

“No sé qué vaya a pasar, yo veo que todos los estados alrededor de nosotros (Guanajuato) están en rojo, hay algunos contagios, esperaremos las medidas que nos diga el Secretario de Salud, que nos diga el Gobierno hoy (viernes) o mañana, no sé cuándo nos estarán notificando (…)

Navarro expreso que de haber algún movimiento en el color del semáforo indudablemente seria rojo pues reconoció que no existen las condiciones para que Guanajuato pudiera pasar a color amarillo; por lo que reiteró que lo más seguro es que se pasé a color rojo con las implicaciones que ello conlleva y aunque resaltó no querer afectar la economía con el cierre de negocios admitió que es un tema que no está en sus manos definir.

“Es naranja o es rojo, amarillo por supuesto que no hay condiciones y en este sentido por eso quiero que se cuiden mucho los ciudadanos porque un cambio a semáforo rojo sin duda le pega y afecta a la economía de los guanajuatenses y entiendo hoy más que siempre que la salud es lo primero; pero una ciudad, un municipio donde no hay vida económica todo se termina, entonces no es que yo este especulando, estaré muy al pendiente de los anuncios que dé la Secretaria de Salud y entorno a eso estaré tomando decisiones, si son decisiones fuertes lo primero es la salud; no quiero cerrar negocios, pero no depende de mí, los semáforos indican que actividades productivas y en qué porcentaje pueden estar”.

