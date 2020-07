Cambiarán sentido de vialidades en avenidas

Luz Zárate / Roberto Lira

Celaya.- Aun cuando el Comité Estatal de Seguridad en Salud acordó que en Guanajuato es obligatorio el uso de cubrebocas en los lugares públicos y cerrados, esto debido a que la entidad está teniendo un crecimiento acelerado en casos de coronavirus Covid-19, la gente no atiende las indicaciones de usarlo.

Correo pudo constatar que muchas personas se lo colocan únicamente para entrar a los establecimientos comerciales pues lo exigen como parte del protocolo pero al salir se lo vuelven a quitar.

Este medio cuestionó a algunas personas por qué no usan cubrebocas y muchos respondieron que no creen que exista la enfermedad y no temen contagiarse.

“Dicen que hay muertos, pero yo no conozco a nadie que se haya muerto de eso, es una total mentira; yo me lo pongo porque no me dejan entrar a ningún lado porque es una medida obligatoria, pero arbitraria, ¿por qué me voy a poner algo que no quiero?”, dijo Guadalupe Tirado.

En Celaya hasta este viernes se confirmaron 804 casos de pacientes con Covid-19; 126 más están en investigación; 80 personas han perdido la vida y 302 se han recuperado.

Entregan 10 mil tapabocas

El director de Movilidad y Transporte, José Trinidad Martínez Soto informó que en cuatro días se agotaron los diez mil cubrebocas otorgados por el Municipio para los usuarios del transporte público; aunque la mayoría respondió bien a esta acción, hubo un sector que no quiso recibirlos.

El Ayuntamiento entregó 10 mil cubrebocas para ser repartidos en el transporte público y de esta manera fomentar su uso; los artículos fueron entregados en las paradas y horarios de mayor concentración.

Martínez Soto dijo que también se hizo un monitoreo en los camiones y sólo cerca del 45% lo está usando; un porcentaje alto de personas de edad madura se resistieron no sólo a usarlo, sino a recibirlo.