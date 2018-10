Cambian ruta de caravana migrante; va a la CDMX

Contemplan protestas en embajada de Honduras; suman ya mil 700 peticiones de refugio

Redacción

CDMX.- Una vez que la caravana migrante cruzó a territorio mexicano, grupos de la sociedad civil de este país son ahora las que se encargan de dirigirla y han tomado la decisión de cambiar de ruta en su trayecto hacia Estados Unidos, para pasar por la Ciudad de México, en fecha aún sin definir. En la capital de la República llevarán a cabo protestas, informaron el embajador de Honduras en México, Alden Rivera, y representantes de agrupaciones no gubernamentales.

Las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores informaron en un comunicado que hasta este martes han solicitado refugio mil 700 integrantes de la caravana que partió de Honduras el 13 de octubre. Precisaron que 495 hondureños decidieron regresar a su país de manera voluntaria.

Se tiene el registro de mil 699 solicitudes de refugio, particularmente de niñas, niños y adolescentes, así como mujeres. “De ellos, mil 228 se encuentran alojados en el Recinto Ferial de Tapachula, Chiapas, para ser atendidos por el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), mientras que 471 permanecen en la Estación Migratoria Siglo XXI del INM de esta ciudad”.

Sobre el acompañamiento en territorio mexicano, el embajador Alden Rivera señaló a Pueblos Sin Fronteras y Movimiento Migrante Mesoamericano como las principales organizaciones a cargo de los miles de centroamericanos que están en Chiapas en espera de iniciar su camino a Estados Unidos.

“Tenemos organizaciones de la sociedad civil que dirigen la caravana. Los hondureños, al llegar a México por Guatemala, se regresaron a Honduras y ya en México son organizaciones de la sociedad civil mexicanas las que dirigen, organizan, establecen decisiones de ruta y manejo”, señaló.

“La idea de que estén en la Ciudad de México fortalece lo que hemos dicho, de que tiene una connotación de carácter político y la intención de estar en la Ciudad es realizar manifestaciones, probablemente en contra del gobierno de Honduras, de México y países que tenemos problema del fenómeno migratorio”, refirió.

Alden Rivera señaló que la SRE de Honduras ha desplegado un equipo para atender la emergencia. Se estima, dijo, que son unos cuatro mil hondureños en la caravana, aunque se han adherido salvadoreños, guatemaltecos, caribeños y extraterritoriales. “Nos rebasa, porque nunca hemos estado preparados para atender una cantidad de gente en esta dimensión”.

Es un mar de gente

Irineo Mujica, líder de Pueblos sin Fronteras y uno de los organizadores de la caravana migrante, informó que el tránsito por Chiapas “va súper lento” y reconoció que no hay un itinerario elaborado, debido a que en su experiencia nunca había estado en una caravana tan grande como ésta.

“No sabemos cuándo llegaremos a la Ciudad de México. No hay un plan, no hay preparación. Tenemos la experiencia de otros años, cuando los números que hemos manejado han sido de 200-300 personas, pero ahora es complemente diferente, esto que está pasando sobre el número de personas no es algo normal, es un mar de gente”, dijo.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el contingente está conformado por 7 mil 233 migrantes, 2 mil 622 son hombres, 2 mil 234 son mujeres y el resto son menores de edad.

A esta caravana se sumará una segunda de 2 mil 500 hondureños que entró el domingo a Guatemala y, según las autoridades locales, se dividió en dos.

“Venezuela los financia”

El gobierno de Nicolás Maduro está financiando a la caravana migrante, declaró el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien aseguró que esa información le fue proporcionada por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

En Caracas, el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, dijo en Twitter que la acusación confirma que “el cinismo imperial no tienen límites y sus lacayos repiten como loros”.

Trump insistió en que en la caravana hay ciudadanos de Oriente Medio, pese a que reconoció “no tener pruebas de nada”, y argumentó su hipótesis en que debe haberlos por estadística. “Es impensable que no haya gente de origen de Oriente Medio en la caravana”, reafirmó Pence.

Cambio climático elevará migración El cambio climático provocará un aumento de las migraciones centroamericanas a Estados Unidos, advirtieron en Panamá autoridades ambientales. Destacaron que el cambio climático ha originado en la región fenómenos extremos como sequías y lluvias prolongadas, lo que ha terminado por dañar los cultivos de familias humildes que dejan su tierra en busca de nuevas oportunidades. “Los próximos migrantes van a ser migrantes climáticos”, dijo la ministra de Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Lina Pohl. Centroamérica ha tenido “pérdidas recurrentes en la agricultura, con poblaciones que están cada vez con menos oportunidades de trabajo y de desarrollo”, por lo que la migración aumentará sin que “los muros” puedan detener el fenómeno, añadió Pohl. Según un comunicado del Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), entre los 15 países más vulnerables del mundo ante los eventos climáticos están Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. “Todos los países tenemos un problema de que si no tienes seguridad alimentaria ni cómo sobrevivir, te provoca una migración, y todos los países centroamericanos lo estamos sufriendo”, señaló Elvis Rodas, viceministro hondureño de Recursos Naturales y Ambiente. En la parte del corredor seco centroamericano, que se extiende por Guatemala, Honduras y El Salvador, se registró en 2016 una de las sequías más graves de los últimos 10 años, y dejó a 3.5 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Las poblaciones son muy vulnerables porque hay un alto porcentaje de gente muy pobre”, dijo Elena Pita, del programa de adaptación al cambio climático de ONU para América Latina.

rc