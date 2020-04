Cambia la ropa deportiva por cubrebocas, los regala a quienes menos tienen

Anna Maciel

Irapuato.- Luego de vender por muchos años ropa deportiva, a Eliseo Arredondo la crisis del Covid-19 le ha permitido innovar y ayudar a otros, ya que ahora con licra y materiales usados principalmente para ropa de ejercicio, vende cubrebocas en el mercado Vicente Guerrero, y los da gratis para todos aquellos en situación de calle.

“Primero me dediqué a regalar cubrebocas a grupo y personas, y me di cuenta que los usaban para vender o no los usaban, entonces ante la situación como ya no me dejaron vender la ropa deportiva que yo fabrico pues decidí vender tapabocas, el precio no es muy elevado, es de quince pesos y los que no tengan dinero se lo pueden llevar gratis”, contó el comerciante.

Y es que, ante esta contingencia, los mercados solo han permitido vender artículos de primera necesidad, por lo que Eliseo, quien tiene años de experiencia en materiales como la licra y microfibra, se dio cuenta de su utilidad para la creación de estos artículos que actualmente se han convertido en básicos para salir a las calles.

“Es difícil, pues no hay gente en la calle, muchos están haciendo lo que dicen las autoridades y casi no salen, pero para mí es un buen sabor de boca que me deja en cuando menos a personas que no tengan dinero regalarles uno y todo lo que quede va para hospital general o personas que están ahí con algún paciente enfermo”, concluyó.

