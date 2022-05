El calor en Tierra Blanca ha alcanzado los 31 grados centígrados, por lo que los habitantes le hacen frente pese a la adversidad

Tierra Blanca.- En medio de un suelo montañoso, a 2 mil 300 sobre el nivel del mar está Tierra Blanca, Guanajuato. Aunque en promedio presenta un clima semicálido subhúmedo con lluvias de menor humedad, las altas temperaturas lo han alcanzado.

En la última semana, el calor en Tierra Blanca ha alcanzado hasta los 31 grados centígrados. Pese a que es menor al promedio de 33°C pronosticados para Guanajuato, la adversidad es mayor. Personas como Carmelo Estrada o Angelina Chávez le hacen frente sin ventiladores, con zancudos y una cabañita poco ventilada.

Los apenas poco más de 20 mil habitantes de Tierra Blanca saben que la ingesta de agua es fundamental para sobreponerse a la temporada. Sin embargo, para al menos unas mil 800 personas lograrlo requiere aún más trabajo, luego que no disponen de acceso a agua entubada. Aunado a ello, un 6.29% de las viviendas todavía tiene piso de tierra y ello produce aún más calor.

El problema podría incluso ser más grave, luego que a decir de la Secretaría del Bienestar en 2021, hasta 10 mil 856 habitantes carecían de los servicios básicos en vivienda. A esto se suma la insuficiencia de las precipitaciones pluviales, desde que, en la década de 1960, se hizo notorio el cambio en su abundancia y regularidad, que ahora sólo abastecen precariamente el cauce de los ríos.

Sobreviven ‘ligero’ al calor en Tierra Blanca

Por tanto, no quedan más opciones que vestir ropa ligera para mitigar un poco el calor. Pero entre los mosquitos y la temperatura poco pueden dormir durante la noche.

Carmelo Estrada, uno de los terrablanquenses en esta situación, narró que para hacerle frente a la temporada toma a veces hasta refresco para no deshidratarse. Así como frutas o sándwiches Él, como otros, carece de ventilador y aunque su cabañita está al aire libre, sólo entra muy poco aire.

“En la noche se sintió demasiado calor, muy fuerte. No puede ni dormir uno, no podía dormir, vuelta y vuelta y nada. (Había) un calorón muy fuerte que me descobijaba, pero los zancuditos y los mosquitos llenan la casa en este tiempo de calor”, narró.

Por su parte, Angelina Chávez consideró incluso que la temperatura superó las registradas el año pasado. “Pero no queda más que aguantarlo como todo mexicano”.

