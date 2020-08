Calles de Siloa necesitan rehabilitación integral: ciudadanos

Karla Silva

Silao. – Ciudadanos hacen un llamado a las autoridades de Silao para que retiren de los comercios los objetos que obstaculizan la vía pública, pues temen que esto eleve el riesgo de contagio de Covid.

Desde hace décadas los vendedores, principalmente de la zona centro, emplean las banquetas para exhibir desde ropa y herramientas de construcción, hasta alimentos.

Las vialidades con mayor problema son Miguel Hidalgo y el bulevar Raúl Bailleres, pues en algunas zonas los peatones deben bajar al arroyo vial y enfrentar el riesgo de ser arrollados por los automóviles, para esquivar los objetos.

“Según dicen las autoridades, se supone que no debemos caminar muy cerca de otras personas, menos si no traen el cubrebocas, entonces no entiendo cómo permiten que las banquetas estén todas ocupadas por la mercancía”, señaló Alberto Flores, quien llamó a las autoridades a hacer valer el reglamento que impide la obstrucción de la vía pública.

En los últimos meses Seguridad Vial ha efectuado operativos para invitar a los comerciantes a respetar los espacios exclusivos, sin embargo, lamentan ciudadanos, “el gusto dura pocos días” y de inmediato vuelven a ser ocupados.

