La noticia del cierre del Callejón del Beso ha llegado a medios internacionales, mientras en la capital sigue atorado el conflicto

Guanajuato.- La decisión de clausurar el Callejón del Beso no sólo ha afectado a los vecinos y quienes transitan por la zona, sino que ha amargado la experiencia de cientos de turistas y provocado severas críticas de locales y foráneos por la afectación a un sitio tan emblemático.

“¡El romance se terminó!”, lanzó este jueves la versión mexicana del diario británico Daily Post en Twitter. El tabloide informaba sobre la polémica decisión del gobierno capitalino.

“Lugar que marcó el amor entre muchas parejas, ubicado en #Guanajuato, el #BalcónDeAna ha sido cerrado al público, tras la falta de un acuerdo entre fotógrafos de la zona y los propietarios. La duda: ¿es legal?”, cuestionó el medio nacional Once Noticias.

Desde el miércoles que se dio la clausura, las críticas se desbordaron en redes sociales tanto de ciudadanos capitalinos como de foráneos que en alguna ocasión visitaron el sitio.

“No es posible que las autoridades no puedan darle arreglo. Es un lugar turístico, emblemático y tradicional. Si las autoridades no pueden arreglar esto, no podrán arreglar verdaderos problemas”, criticó @Capipuma1Hugo en Twitter.

Hasta el exsenador priista y exembajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra, se subió al tema.

“El asunto del callejón del beso se resuelve evitando a los fotógrafos de la zona! quieren foto saquen su celular”, publicó anoche.

Otros lo tomaron con algo de humor: “¿Qué? ¿Cómo que va a desaparecer El Callejón del Beso en Guanajuato? ¡Nunca me besé con nadie ahí! ¡Esperen!”, tuiteó Sergio García.

¿En qué va la polémica?

El gobierno municipal de la ciudad de Guanajuato buscará expropiar el inmueble en donde se ubica el ‘balcón de Doña Ana‘, en el icónico Callejón del Beso. Con esto se busca poner fin a la disputa que ahí se generó entre dueños de dicha finca, fotógrafos y narradores.

Alejandro Navarro Saldaña, presidente municipal de esta ciudad, informó lo anterior y aunque no fue muy preciso, no descartó que también se incluya en este proceso la casa que alberga al ‘balcón de Don Carlos‘. Y es que dijo que no hay dinero para pagar por las fincas. Sin embargo resaltó que tiene herramientas y elementos jurídicos.

“Estamos pensando en el tema de la expropiación y estamos revisando los temas jurídicos. Estamos revisando eso. Pero no les quiero dar más noticia porque no traemos más noticia…No les quiero decir una finca, dos fincas, todo el callejón. El espacio es público, aquí puede andar quien sea. En esas andamos. No tenemos dinero para comprar. Pero sí los recursos jurídicos”, reveló Alejandro Navarro.

Navarro espera resolver el tema para el fin de semana

Alejandro Navarro en el Callejón del Beso. Foto: María Espino

El alcalde realizó una visita este jueves al Callejón del Beso, para revisar los trabajos de mantenimiento que ahí se efectúan luego de su clausura.

Cuestionado sobre lo que sucede en este espacio, Navarro dijo no saber y solo mencionó que el tema lo revisa el área jurídica del municipio para ver los alcances de lo que puedan hacer. Sin embargo señaló que buscarán expropiar.

Navarro también comentó que, posiblemente, para el fin de semana este conflicto quede resuelto. Además, de que el sábado harán varios trabajos de expropiación. Al igual que la obra de rehabilitación que ahí se efectúa, de la cual dijo no saber de qué se trate.

Vecinos se quejan de las obras

Foto: María Espino

luego de que se clausuró el Callejón del Beso durante la madrugada del miércoles, este jueves aumentó el daño a causa de los trabajos que ahí se realizan. Ahora, taladraron el piso para instalar una banca en medio del callejón.

Esta acción causó molestia a algunos vecinos y locatarios pues señalan la mala imagen que se está dando al turismo. Aseguran además que nadie les informó que harían una obra, menos que instalarían una banca que obstruirá el paso de la gente que vive en la zona.

Mientras que para otros lo que está sucediendo en este callejón ya “es un mal chiste” y comentaron que nada pueden hacer “ni enojarse”, ya que para ellos “la autoridad hace lo que quiere”, pues también tumbaron un poste.

Turistas se toman la foto en “el beso clausurado”

Foto: María Espino

vale la pena mencionar que, pese al desorden, los visitantes no han dejado pasar la oportunidad de tomarse una foto en lo que bautizaron como “el beso clausurado” en recuerdo de su visita a Guanajuato capital.

Mientras que otros optan por tomarse la fotografía con la placa nombre del callejón de fondo para que quede prueba de que, efectivamente, estuvieron en este emblemático rincón de Guanajuato capital.

