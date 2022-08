Vecinos del callejón Cinco Señores denunciaron el peligro a distintas áreas de la administración desde el 2019

María Espino

Guanajuato. – Vecinos del callejón Cinco Señores y prolongación Cinco Señores acusaron de omisión y negligencia por parte de la autoridad municipal. Esto al no atender la reiterada solicitud para mitigar el riesgo que representaba un ejemplar de pirul, de unos 20 metros de alto, que se derrumbó la madrugada de este jueves sobre cuatro viviendas y el deslave de una parte del callejón

Vecinos del callejón Cinco Señores denunciaron el peligro a distintas áreas de la administración desde el 2019. Esto sin que obtuvieran respuesta favorable, lo que ha causado indignación entre la gente.

Se dijeron indignados de que no hayan sido escuchados por la autoridad municipal y se hayan esperado hasta que la tragedia que tanto quisieron evitar ocurrió.

Indicaron que desde el 2019 el titular de Protección Civil municipal, José Feliz Pérez, mediante oficio DMP CA/AP/0895-0708/2019 dictaminó la presencia del árbol como de alto riesgo. Desde entonces buscaron la ayuda.

Gobierno se quiso deslindar

Pedro Alvarado Zárate, presidente de colonos del callejón Cinco Señores y callejones aledaños, sostuvo que una vez que el árbol colapsó y parte del callejón se deslavó, la autoridad municipal condicionó la ayuda. Les pedían firmar un documento en el que deslindaran al municipio de cualquier daño estructural. Sin embargo, los vecinos se negaron e indicaron que si no les apoyaban demandarían al municipio por haber sido omiso.

“Protección Civil y Parques y Jardines nos pedían que el propietario quitara el pirul. Que si ellos intervenían los afectados tenían que firmar un documento para deslindar al municipio por daños estructurales que pudiera haber al retirar el pirul. En ese momento les dije que no se iba a firmar ya nada. Había una omisión por parte del municipio, o lo quitaban o ya de plano nos íbamos en una demanda en contra del municipio. Fue indignante y no tuve otra reacción que recurrir a buscar la presidente Alejandro Navarro. No lo encontramos”, señaló el presidente de colonos.

Los dejaron sin apoyo

Pedro Alvarado precisó que el 27 de septiembre del 2021 ingresaron otro oficio a Obra Pública en el que informaron del deterioro en la estructura del callejón. Aunque pidieron ayuda, no hubo respuesta.

Después, en mayo del 2022 nuevamente ingresó oficios a Obra Pública. Insistieron con la solicitud de ayuda para atender el problema estructural en el callejón y retirar el árbol que significaba riesgo para los habitantes de la zona. Nuevamente no tuvieron respuesta. Correo tiene copia de dichos oficios.

Sostuvo que la reacción por parte de Gobierno municipal una vez que el árbol cayó y afectó cuatro viviendas ha indignado a los vecinos del callejón Cinco Señores.

Señalan que pudo haberse evitado si hubieran atendido el llamado de ayuda que por casi tres años hicieron. Sin embargo, la autoridad no hizo nada argumentando que estaba dentro de un predio particular.

Tampoco apoyaron en la reparación del callejón, ni si quiera cuando se deslavó. Cuando acudió Protección Civil, no hicieron más que acordonar la zona, pues dijeron no estar autorizados para intervenir.

Protección Civil no informó el caso

Alvarado comentó que, luego de que el callejón se deslavó y el árbol colapsó, se comunicó con autoridades de Obra Pública y Desarrollo Urbano para enterarles lo sucedido. Ahí se dio cuenta de que Protección Civil no habían notificado el asunto.

Dijo que, si bien por parte del municipio les indicaron no poder hacer nada, ya que estaba dentro de una propiedad privada, los vecinos solicitaron la ayuda para retirar el árbol. Esto ya que son de bajos recursos y no cuentan tampoco con la experiencia ni herramienta para haberlo talado ellos. Además de que al hacerlo corrían riesgos.

Reconoció que el encargado de Parques y Jardines le dijo que “no podían meter mano por que estaba en propiedad privada”. Sin embargo, el director general de Servicios Básicos Municipales le dijo que analizaba la manera para que los trabajadores pudieran ingresar a la propiedad y retirar el árbol.

No realizan inspección de daños

Comentó que una vez que el percance se registró preguntaron al titular de Protección Civil, José Félix Pérez, si podía revisar las fincas afectadas para ver si no tenían daño estructural y si la gente podía ingresar a sus casas. No obstante, sin inspeccionar, simplemente les dijo que sí entraran, situación que los desconcertó.

Por ahora buscan que algún perito los apoye a revisar las viviendas, pues dijo que han observado fisuras, pero no están seguros si es a causa del percance.

Advierten por riesgo de colapso en camino de Valenciana

En riesgo de colapso se encuentra u tramo del camino que va de Valenciana a Cristo Rey, cerca del acceso a la mina Bolañitos.

Parte de la tierra que soporta la capa de cemento de la carretera se ha deslavado. Esto debido a la humedad generada por el agua de lluvia. Esta situación causó un hueco debajo del camino que representa un riesgo de derrumbe.

Habitantes de las comunidades aledañas a esta zona han colocado algunas rocas en la parte afectada. Esto para evitar que por ahí pasen vehículos, ya que el peso podría propiciar el derrumbe.

Parte del arroyo vehicular en esa zona esta agrietada y se ha comenzado a hundir. Los lugareños temen que en cualquier momento pueda colapsar y ocasionar algún percance que ponga en riesgo a personas.

Cabe señalar que sobre el camino se observó mucha piedra que ha quedado de los deslaves registrados a causa de las tormentas. También rocas que representan riesgo de que algún vehículo de los que por ahí circula pueda derrapar y derivar en accidente.

Por esta situación hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan esta afectación.

