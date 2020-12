Nayeli García

Irapuato.- Por el momento la calle Leandro Valle no será abierta a la circulación vehicular, pues existe el riesgo de propiciar más contagios de Covid-19 por la cantidad de gente que camina a diario por esa zona, advirtió el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez al considerar ilógico el razonamiento de los comerciantes que piden quitar los filtros sanitarios para incrementar sus ventas.

“Queremos apoyarlos, todos los negocios están abiertos que era lo primero que querían, ahora lo del tráfico, yo no voy a poner en riesgo a los miles de gentes que pasan por ahí. Y yo creo que el criterio no es el correcto, de que porque van a pasar vehículos voy a vender más, creo que es hasta de lógico, no le encuentro ningún significado”, señaló el alcalde.

Ante las mantas de protesta de comerciantes de la zona centro, el presidente municipal aseguró que sí se les ha atendido y que incluso él mismo habló con Gustavo Ponce para aclarar el tema de las obras sobre la calle Leandro Valle, las cuales no existen, por lo que pidió que se conduzcan de forma honesta y no mientan sobra la situación que se tiene en esa zona.

“A mí lo que me llama la atención es que empiecen a echar un poco de mentiras de que no se les ha atendido, que se les está presionando, por mí pueden poner todas las mantas que deseen, la libre expresión, no tengo problema con eso”, aseguró el alcalde.

Ortiz aseguró estar abierto al diálogo y dijo esperar que la protesta no tenga un fondo político, cuyos tiempos ya están encima, sin embargo, señaló que independientemente de esto, la medida de colocar filtros en la zona es para cuidar a la ciudadanía y pueda caminar con mayor espacio por esa calle en donde pasan miles de personas a diario.

Indicó que, de abrir la calle a la circulación vehicular, lo que va a pasar primero es que los comerciantes se estacionen frente a sus negocios y con ello se reduce el espacio de circulación y si se abre al paso vehicular, la gente va a tener que subirse a las banquetas y con ello propiciar los contagios de Covid-19.

