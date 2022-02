La calle Oaxaca acumula 30 años de pésimas condiciones, entre baches, falta de pavimentación y falta de atención de las autoridades

Karla Silva

Silao.- En la calle Oaxaca en Silao, por cerca de 30 años, vecinos y comerciantes se han enfrentado a las malas condiciones de la calle, justo en el Fraccionamiento El Crucero, en la que todos los días se colocan puestos de venta en medio de baches, charcos y polvaredas.

El crucero, es una de las zonas con casas de interés social más antiguas en la ciudad, lo que no ha sido suficiente para recibir una atención integral por parte de las autoridades.

En un recorrido por la calle Oaxaca en Silao, en la que se coloca el tianguis “Oaxaca” y donde se encuentra una oficina de entrega de apoyos sociales, Correo constató las deplorables condiciones del asfalto, del que quedan pocos indicios, pues son enormes los agujeros y los vendedores se han visto obligados a colocar grava y hasta piedras y escombro para rellenarlos.

Nicolasa Santibáñez, una de las afectadas, contó que son muchos los problemas que enfrentan, “donde yo me pongo se hace la laguna de agua, sí es problema cuando uno viene a poner el puesto, anda quitando el agua con botes… (Buscamos piedras) para rellenar, a mí me trajeron dos botes de grava y el señor me rellenó ahí donde estoy”.

Lo mismo sucede con Blanca Carpio, quien vende alimentos en la vía pública y expuso que en los próximos años entregará a Obras Públicas un documento firmado por los interesados, en busca de que la calle Oaxaca en Silao reciba mantenimiento.

“Mi petición para las autoridades es que, si nos pudieran hacer el favor de mínimo bachearnos la calle Oaxaca, ya que se encuentra en condiciones deplorables. Es una de las calles donde se maneja el comercio, diario hay vendedores y batallamos en el tiempo que llueve, para ese tiempo se nos encharca demasiado el agua… hemos estado sufriendo con esta calle tanto para nuestros clientes como para las personas que venden”.

Los quejosos, relataron que la situación ha escalado al grado de provocar roces entre los comerciantes, pues al limpiar sus lugares, mojan los espacios de otras personas y se generan inconformidades. También han ocurrido accidentes principalmente entre ciclistas, así como adultos mayores que tienen dificultades para caminar por el sitio.

Ma. Jesús Cabrera, carga su mercancía en un triciclo y ha sufrido pérdidas económicas al intentar llegar a su espacio de trabajo, “al venir traigo mis ollas de comida, en los hoyos se me han ladeado, me llegan a la mitad de comida (porque se tiran), sí perjudican los hoyos que hay…A ver si nos hacen favor de arreglarla, cuando menos de que esté pareja, ya con lo que puedan ayudarnos y si la pudieran pavimentar estaría mucho mejor”.

La modernización de le la vialidad cambiaría además de la imagen de la zona, las condiciones en las que decenas de personas se ganan la vida.

