Cuca Domínguez

Salamanca.- José Roberto Muñoz Robles, Director General de Obras Públicas, llamó “calle de la marimba”, a la céntrica calle Juárez luego de que el pórfido que se colocó en administraciones pasadas, “no estuvo bien colocado y no es apto para el tráfico vehicular; está suelto y suena cada que un vehículo pasa”, por ello adelantó se tendrá que levantar y colocar una pavimentación acorde al tráfico que se tiene.

“Le llamo la calle de la marimba, porque vas manejando y va sonando Las Chiapanecas y ese problema se presenta porque esa calle no fue diseñada para tráfico vehicular; fue diseñada para un tráfico peatonal, si pasan vehículos no va a funcionar, lo que se tiene que hacer en este momento es tapar los baches con asfalto, para que los carros no estén batallando”.

Dijo que en la planeación de obra, se buscaría recuperar el pórfido, pues la piedra aún sirve y puede durar siempre, pero se requeriría que se coloque adecuadamente, con una buena base, “incluso lo platicaremos con el alcalde, pero sí se va a intervenir posteriormente, es el centro histórico, tiene que quedar bien”, dijo

Fotos: Cuca Domínguez

Muñoz Robles aseguró que el pórfido colocado en esta vialidad está mal colocado, “el mismo ciudadano lo detecta, no se necesita tanta ingeniería, lo que vamos a hacer es tratar de aprovechar el pórfido, sí se tiene que retirar, se tiene que revisar la base sobre la que se colocó y hacer un diseño de pavimento confirme al tráfico vehicular y a las cargas, porque hay muchas ciudades que tienen este tipo de obras, pero allá no se levantan y aquí sí, pero la idea es que se haga bien”.

El funcionario precisó que todas las obras tienen una fianza por vicios ocultos y duran un año; en el caso de esta obra, ya tiene tiempo y la fianza de vicios ocultos ya concluyó, pero se va a revisar y retomar el tema con el contratista que se hizo la obra, porque realmente por fianza ya no aplica.

“Para revisar este tema se tiene que ver con qué recurso se tiene que atacar, pero si hay disposición del contratista que hizo la obra, porque por Ley la fianza ya venció, las administraciones pasada pudieron aplicar la fianza”, precisó.

LC