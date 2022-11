Los comerciantes de la zona aseguran que bajaron sus ventas, y los vecinos aseguran que el cambio fomenta la inseguridad

San Francisco del Rincón.- Ciudadanos se manifestaron en contra del cambio que la administración municipal hizo al sentido de la calle Álvaro Obregón en la zona centro de San Francisco del Rincón.

Mientras negocios manifestaron que sus ventas disminuyeron, los vecinos sostienen que la determinación no se les comunicó. Esto creó una fuerte confusión.

Uno de los afectados afirmó que ni a quienes trabajan sobre la vialidad, ni a quienes van a visitarlos les parece circular por la calle Carranza.

“Tenemos que rodear más para entras por la calle Obregón, y la zona por donde pasamos es conflictiva. Es la razón por la que no nos gusta el cambio de sentido”, comentó.

Aunque sí señalaron que existe presencia del Ejercito y de la Guardia Nacional en dicha calle, es algo que no los convence. Afirman que nada garantiza que seguirán en el lugar.

Recopilaron firmas, pero los ignoraron

María Teresa Godínez explicó que aún hay conductores que no tienen claro que hubo este cambio y no tienen claro hacia que sentido circular. Esto genera un riesgo para los peatones.

“Ya es salir con mucho miedo, ya no quiero ni salir por el miedo a que me atropellen. Vienen de acá y vienen de acá, las motos sobre todo. Y no estamos conformes con el cambio. A mí no me avisaron nada. Salimos un domingo y ya así estaba”, compartió.

Una de las ciudadanas, Elsa Pérez, juntó alrededor de 100 firmas, donde la mayoría de las personas expresan y firman por su desacuerdo con el cambio de sentido en la calle.

Sin embargo, aunque la entregaron a la administración municipal, señalaron que no se les tomó en cuenta y el cambio de sentido continúa.

Calle Álvaro Obregón en San Francisco del Rincón. Foto: Jonathan Juárez

Juan Jaramillo tiene un local comercial en el área, y manifestó que sus ventas han sufrido una disminución de entre el 30% y el 40%.

Además de los cambios, hay otras vialidades que permanecen cerradas y vigiladas por elementos del Tránsito Municipal.

