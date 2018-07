Calificarán resultados de López Santillana

El Observatorio Ciudadano de León se reunirá con el alcalde para que comparta los avances de sus compromisos; además, crearán una plataforma para que la propia sociedad evalúe la gestión del alcalde reelecto

Daniel Vilches

León.- El Observatorio Ciudadano de León (OCL) convocará a una reunión con el alcalde, Héctor López Santillana para que brinde información sobre los avances que hay en los compromisos que firmó en el 2015 cuando estuvo en campaña electoral.

Lo anterior se deriva de que en el 2018, nuevamente en campaña, el alcalde reelecto volvió a firmar compromisos para la nueva etapa al frente de la presidencia municipal.

A partir de esa reunión, el OCL evaluará y calificará la gestión de la actual administración, a través del cumplimiento o no de los compromisos pactados en el proceso electoral del 2015.

Luis Alberto Ramos, presidente de esta asociación, explicó que el OCL trabaja en el desarrollo de un programa, en concreto una plataforma, para que la sociedad sea la que mida que los compromisos pactados, también con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en este año, según se vayan cumpliendo de acuerdo al plan de gobierno del panista.

El activista sin embargo, no quiso adelantarse a dar una calificación sobre el trabajo que ha realizado, Héctor López Santillana al frente de la administración municipal, pese a que sí cuenta ya con una análisis de lo que se ha cumplido o no, ello porque aún no concluye el trienio de su gobierno.

Luis Alberto Ramos también espera que, López Santillana haya aprendido de sus recorridos en campaña y reconozca que no se tomaron las decisiones correctas en varios temas como la seguridad, para que así, cuando su nueva administración comience, haga un mejor trabajo.

Los compromisos Con la garantía de no dejar de enfrentar un solo problema, el entonces aspirante a la presidencia municipal reiteró que su objetivo principal era la de “trabajar por las personas, con las personas y para las personas”. La propuesta de gobierno 2015-2018 estuvo conformada por más de mil 500 propuestas ciudadanas que fueron recabadas a través de los recorridos realizados por el panista en las colonias leonesas, así como por grupos, redes sociales, organismos empresariales y universidades. En ese proyecto de gobierno destacaban como imperativos el abatimiento a los altos índices de inseguridad; la gestión creativa de mayores recursos; resarcir el tejido social; generación de mayores oportunidades para todos; propiciar un crecimiento ordenado (de la ciudad); asegurar la sustentabilidad para las próximas generaciones; construir un buen gobierno; lograr que la infraestructura tenga sentido social; generar un ecosistema adecuado para la multiplicación de emprendedores y sumar a la sociedad civil, iniciativa privada y academia en una gran alianza por un mejor León. Entre las acciones destacaba la creación del Centro de Evaluación y Control de Confianza municipal o la construcción del Eje Metropolitano como salida alterna de León a Silao.

*EZM