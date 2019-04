Califica PRI a Programa de Gobierno de Sinhue como carente de metas

Armando de la Cruz Uribe Valle comenta que aunque las iniciativas del gobernador están plasmadas de buenas intenciones, solo son generalidades y no incluyen acciones concretas

María Espino

Guanajuato.- El Programa de Gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, mandatario estatal, está plagado de buenas intenciones pero carece de metas.

“Simplemente se trata de buenas acciones y de buenas intenciones, carece de objetivos y lo que no se cuenta y no se mide, no se puede valorar”.

Así lo manifestó Armando de la Cruz Uribe Valle, secretario general del CDE del PRI, además dijo que cada propuesta hecha por el gobernador de Guanajuato son muy generales, ejemplificó el tema de batir la pobreza o de la vivienda, las cuales no incluye cómo se hará, cuándo, ni cuánto presupuesto se ocupa, por lo que reiteró que todo se queda en buenas intenciones.

Subrayó que aunque el conflicto de la reducción de presupuesto para guarderías no lo generó el gobierno de Guanajuato, pero si le compete a éste, solucionarlo en favor de los ciudadanos, “gobierno del estado no se puede desentender y decir no es mi responsabilidad, que los cuide su abuela (…) es él quien lo tiene que resolver, para eso está como gobernador, no puede desentenderse de este problema social cuando presupuestalmente hay posibilidad de atenderlo (…) la pregunta al Ejecutivo del estado es directa: ¿Qué va a hacer? ”.

Manifestó que Diego Rodríguez tampoco da señales de que se vaya a intervenir ante una eventual desaparición del programa de Prospera Salud, ni frente a la cancelación de comedores comunitarios que venía subsidiando la Federación.

Uribe Valle recordó que el Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) propuso un exhorto al titular del ejecutivo para que garantice que se mantengan abiertas las estancias infantiles, pues recordó que actualmente ambos padres de familia necesitan generar ingresos.

