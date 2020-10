Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ante el hallazgo de más de 60 cadáveres en Salvatierra, la diputada del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero señaló que las autoridades policiales de ese municipio no llevan a cabo una labor de prevención ni de inteligencia, pues resulta increíble que no se tuvieran indicios sobre la inhumación de los cuerpos como lo señaló la alcaldesa, Alejandrina Lanuza Hernández.

La legisladora local manifestó que además de su labor de prevención, las Policías Municipales deben llevar a cabo una labor de inteligencia, vigilancia y supervisión a fin de que pudieran tener datos que pudieran ser útiles para la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, sobre todo cuando está previsto que los tres niveles de gobierno se coordinen y coadyuven para poder hacer frente a la delincuencia.

“Es increíble que esté pasando esto en un municipio y que la Policía Municipal no lo sepa, que diga, ‘no tengo indicios’, que no se involucren en los casos en donde se les reporta que hay una persona desaparecida porque a ellos no les corresponde la investigación de un delito porque le toca a la Fiscalía, pero al final no puede ser que estén pasando este tipo de situaciones y la autoridad diga que no se habían dado cuenta, no estamos hablando de 2 o 3 cuerpos, estamos hablando de más de 60, ¿cómo pueden ir a tirar cuerpos, a inhumar cuerpos a un predio sin que nadie sepa, es algo increíble”.

El miércoles se dio a conocer el hallazgo de 52 fosas clandestinas, cifra que conforme avanzaron los trabajos de búsqueda ascendió a 61 hasta la tardes del jueves en la zona conocida como Rancho Nuevo en Salvatierra.

No aceptan que hay fallas

Luego de que la alcaldesa de Salvatierra aseguró que las autoridades municipales nunca tuvieron algún indicio o supieron algo respecto de las fosas clandestinas, la legisladora verde ecologista mencionó que con ese argumento es no reconocer su responsabilidad, que hay fallas y que no se está haciendo una labor de prevención vinculada con la vigilancia que los elementos deben realizar con patrullaje y la utilización de las cámaras de video vigilancia.

“Todo lo que se ha tratado de innovar en su tecnología pues debe servir para algo y no nada más para que ya una vez cometidos los delios se investigue a través de esos medios, no puede ser que no esté sirviendo para eso”, concluyó.

