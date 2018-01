Calidad del aire es “no aceptable”

Al momento, el gobierno municipal no tiene un programa definido para que mejore la situación

Celaya.- Durante los últimos días la calidad del aire en Celaya ha sido “no satisfactoria”, en algunos momentos las tres estaciones de monitoreo que hay en Celaya han marcado “niveles satisfactorios”, manteniéndose la mayor parte del tiempo como “no aceptable”.

“La problemática de Celaya es diferente a la de otras ciudades, por ejemplo Salamanca o León tienen condiciones diferentes, en Celaya uno de los problemas principales es la quema de pastizales y las obras” Gastón Peña, Director de Medio Ambiente

Según los registros del Sistema Estatal de Información de Calidad del Aire (SEICA), las tres estaciones de monitoreo del sistema han registrado aumento en partículas menores a las 10 micras (PM10).

En la estación ubicada en la deportiva de San Juanico se alcanzaron niveles móviles de 155 PM10 mientras que la de Residencial Tecnológico ha registrado 140 PM10.

El director del Medio Ambiente, Gastón Peña, reiteró que la contaminación de Celaya es por la quema de pastizales y las obras.

Mientras tanto, las personas desconocen que no es recomendable realizar actividades al aire libre.

“Deberían de avisar que no se puede salir, al menos yo no estaba enterada, diario salgo a correr a la Alameda aunque haga frío, pero no sabía. No me he enfermado pero supongo que es porque si continúamente está así, pues ya hasta nos acostumbramos”, dijo Pilar Mendoza.

