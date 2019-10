Calderón presionó a la Corte, acusa Zaldívar

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que el expresidente intervino en la resolución de ciertos casos

Ciudad de México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reconoció que el actuar del Poder Judicial de la Federación ha sido sujeto a presiones por parte de personajes como el expresidente Felipe Calderón para resolver ciertos casos desde 2013.

Sin detallar los casos en los que el exmandatario ejerció presión, Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que no sólo fue testigo sino que también fue “objeto” de esto. En entrevista con John Ackerman y Sabina Berman, Zaldívar negó presiones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y se refirió a Calderón.

En la entrevista le preguntaron al ministro presidente de la SCJN que si alguna vez el presidente López Obrador, lo había presionado, y comentó: “Cosa que no se podría decir de algún otro presidente que sí amenazó, que sí presionó y que yo no sólo fui testigo, porque fui objeto de esto”.

– ¿Cómo quién?, le preguntó la escritora Sabina Berman.

– Felipe Calderón, le contestó.

Luego de su presencia en el programa, Zaldívar recibió críticas. “Nunca pensé que asistir a un programa de TV tuviera qué ver con la independencia de un juez. Supuse que esta se acredita con los votos, durante años y en asuntos en los que se anteponen los #DDHH a las presiones y a las amenazas. Pero parece que para algunos esto no cuenta”.

Calderón lo rechaza

Más tarde, el expresidente Calderón rechazó haber presionado al ministro Zaldívar.

En entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, señaló que de ser cierto, hubiese sido bueno que lo denunciara en su momento y no casi una década después, por lo que desde su perspectiva, pareciera que el ministro está defendiendo al presidente López Obrador. “Niego categóricamente las presiones. Que diga en qué casos, cuándo se realizaron, qué hizo al respecto, y sobre todo, hubiese sido deseable que las denunciará en su momento porque pudieron darse hace seis años, siete, ocho; pero de repente que venga un golpe de memoria así de abrupto, me parece no que no está bien”.

Agregó que siendo presidente de México tuvo diálogo con Zaldívar, pero sin que se dieran presiones, y para ejemplo está que presentó un documento sobre los hechos de la guardería ABC.

Indicó que no se arrepiente de haberlo propuesto para la Corte, es “falso de toda falsedad, que yo no tenía el control de la Corte. Yo propuse ministros a personas que ni conocía”.

El exmandatario invitó al Zaldívar a pasar a la historia como un presidente de la SCJN que defiende su autonomía y la democracia.

