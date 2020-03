Caída del petróleo afectaría las aportaciones: Sinhue

Cuca Domínguez

Salamanca.- Omar Silva Aguilar, líder de migrantes en California, aseguró que las remesas que se mandan a Guanajuato se verán afectadas en tanto se resuelve la crisis del coronavirus.

Lo anterior debido a que los paisanos suspenderán actividades por la pandemia y dejarán de percibir salarios, “porque si no trabajas no ganas y no pueden acceder a apoyos del gobierno por su estatus migratorio”.

Omar Silva estimó que tan solo en la zona de California hay unos 75 mil guanajuatenses ilegales que no percibirán salarios y eso provocará que dejen de enviar dinero a sus comunidades de origen y que en muchos casos, enfrenten situaciones difíciles al no percibir un salario.

“Lamentable esta situación, en la que los gobiernos federal y estatal debieran estar atendiendo, es porque esta gente no tiene acceso a información oficial de qué hacer o a dónde acudir en caso de una emergencia, es necesario que se apliquen los protocolos para llegar hasta ellos ayudarles, informarles porque lo más delicado es que tampoco tienen acceso a servicios médico y en caso de requerirlo se les complicaría acceder a ello”, indicó el líder migrante.

De acuerdo a información difundida por correo, al inicio del mes de febrero; al cierre de 2019, Guanajuato acumuló un total de tres mil 286 millones de dólares en remesas –equivalente a 61 mil 455 millones de pesos—, máximo histórico para la entidad.

La recepción de divisas representa un catalizador relevante en la economía estatal, ya que incluso existen municipios que reciben más dinero del extranjero que presupuesto para la operación, programas y obras públicas.