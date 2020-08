Caen ‘Esmeraldas’ femenil ante Pachuca

Agencias

Ciudad de México.- El exvelocista jamaicano Usain Bolt dio positivo a coronavirus luego de practicarse la prueba este fin de semana, reveló el propio ícono del olimpismo.

El viernes pasado, el nacido en Sherwood Content celebró su cumpleaños 34 en una fiesta en la que no se atendieron las medidas de sana distancia ni se implementó el uso de cubrebocas, según revelan videos que circulan en redes sociales.

”Estoy tratando de ser responsable, así que me quedaré en casa. No tengo síntomas. Me pondré en cuarentena y esperaré la confirmación para ver cuál es el protocolo”, expuso el hombre más rápido del mundo.

Según reporta el medio local Nationwide Radio XJ, Bolt se practicó la prueba de coronavirus debido a que pretendía realizar un viaje de negocios al extranjero; sin embargo, tras ser informado sobre su resultado el domingo, canceló los planes y se sometió a aislamiento.

El contagio de coronavirus del jamaiqquino Usain Bolt tiene lugar en medio de un notable incremento de casos en Jamaica, que en las últimas 24 horas reportó 116 nuevos casos, un nuevo récord de positivos en un solo día.

En abril pasado, el propio Bolt daba muestras de su sentido del humor al publicar un fotografía en Instagram en la que hacía referencia a la sana distancia que se debe guardar para evitar contagios de coronavirus.”Social distancing”, escribió el jamaicano para acompañar la fotografía, que data de 2008 durante los Juegos Olímpicos de Beijing, cuando conquistó los 100 metros sacando una importante ventaja a sus competidores.