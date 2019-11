Caeli denuncia intento de violación de un amigo

La famosa youtuber mexicana subió un video en donde narra los terribles sucesos en donde descubrió un complot de sus compañeros, quienes intentaron drogarla para poder abusar de ella

Redacción

Ciudad de México.- La reconocida youtuber mexicana conocida como Caeli subió recientemente a su canal un video en donde confiesa como vivió todo un tormento luego de que fuera a una fiesta con un amigo suyo y descubriera algo terrible.

Resulta que la joven había viajado a otro país ya que iba a trabajar como actriz para una serie. Mientras se encontraba allá un amigo suyo, al menos en ese momento, la invitó a una fiesta con unos amigos y ella accedió a ir, pero aquella noche se convertiría en toda una pesadilla para ella.

Cuando llegaron a la reunión, la joven cuenta que pidió algo para tomar y cuando su amigo regresó le dio una botella con agua, pero ella notó algo extraño en la bebida: “Pensé en fijarme si la botellita hacia crack. Le hice así para abrir la botella y no sonó. Abro la botella y siento algo piedrosito. Tenía como si le hubieran puesto… Me da mucho coraje. Tenía como tierra. Me di cuenta y no le tomé”, cuenta la chica en el video.

Supo de inmediato que la querían drogar, pero entró en un ataque de pánico, pero logró hacer una llamada y dar los nombres con quienes estaba. Al verse descubiertos, el Youtuber que se dijo su amigo, así como sus compañeros, se fueron dejándola abandonada en la casa con cerca de 20 hombres.

Los dueños de la casa y sus amigos, comenzaron a acecharla hasta que ella logró llamar a la policía. No obstante, cuando llegaron los oficiales, fue atacada por los miembros de la fiesta a golpes hasta que ella logró escapar e irse con los elementos de seguridad.

No obstante, la joven insta a sus seguidores a cuidarse, a checar siempre lo que les ofrecen de tomar, así como vigilar que los sellos de seguridad permanezcan en las bebidas hasta que ellos mismos comprueben su garantía.

Caeli evita dar nombres dentro del testimonio pero muchos piensan que el youtuber en cuestión se trata de Yao Cabrea, pues hace casi un año que ambos compartieron una fotografía donde aparecen besándose.

Aquí te dejamos el testimonio completo:

