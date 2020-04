Cae’ Wimbledon, se une a la lista de cancelados

Agencias

Ciudad de México.- Derivado de las actuales disposiciones emitidas por la Secretaria de Salud en relación al Coronavirus Covid-19, la Liga MX anunció ayer mediante un comunicado que los torneos Clausura 2020 de Fuerzas Básicas han sido cancelados.

La Liga MX determina concluir de manera anticipada el Clausura 2020 de las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de Fuerzas Básicas.

Pese a que aún no hay una fecha exacta en la que las actividades deportivas vuelvan a la normalidad, la Liga MX agregó que compensará la actividad perdida con dos torneos de copa en formato aún por definirse.

“Con la intención de no afectar la formación de nuestros jóvenes, las autoridades del balompié mexicano organizarán dos torneos de Copa en la ciudad de Toluca, en fecha y formato por definirse, competencia en la que participarán los 18 equipos de la Liga MX en sus categorías Sub-20 y Sub-17”, señalan en el comunicado compartido en la pagina oficial de la Liga MX.

Las autoridades del balompié mexicano toman esta decisión, “a la espera para que los clubes regresen a sus actividades y tengan un periodo de reacondicionamiento antes de participar en el certamen”, agregan.

¿Alivio para León?

Hasta antes del paro, a las divisiones inferiores del Club León no se les daban los resultados, y que se mantenían fuera de zona de liguilla o en los últimos puestos de su grupo, por lo que no se les auguraba mucho éxito.

En la categoría Sub 20 los ‘felinos’ estaban colocados en el peldaño 12 con tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas. En la Sub 17 eran ‘sotaneros’ con apenas dos triunfos y ocho descalabros.

Mientras que en la Sub 15, los ‘Panzas Verdes’ eran penúltimos del Grupo 2, con marca de dos triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Las copas que se realizarán podrían traer mejores resultados que los que el Club León cosechaba en torneos regulares.