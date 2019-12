Cae venta de autos en la entidad

Guanajuato ocupa el primer lugar con menos ventas de vehículos; la disminución es del 20%; se espera que para el 2020 el sector se pueda recuperar

Daniel Vilches

León.- El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AMDA en Guanajuato, Arturo González Palomino lamentó que durante 30 meses la venta de vehículos en la entidad haya bajado.

El empresario comentó que Guanajuato ahora se coloca en primer lugar con menos ventas de vehículos a nivel nacional como un 20 % a la baja.

Detalló que tan sólo en este año Guanajuato ha tenido una pérdida de 10 mil unidades nuevas.

El empresario espera que para el 2020, este sector logre recuperarse de las pérdidas que han sufrido en los últimos años y meses.

“En Guanajuato está cayendo en alrededor del 20% y esperamos revertir esta caída en venta para el 2020, estamos muy optimistas, tenemos productos buenos que están llegando y la verdad queremos empezar el 2020 con objetivos muy claros y precisos, pero sí, este año ha sido complicado para nosotros”, destacó.

El empresario comentó que lo anterior se debe a tres vertientes: la incertidumbre económica que tiene Guanajuato por las políticas Federales, el inventario que tiene la misma industria y la inseguridad que azota a la entidad, misma que ha perjudicado en municipios cómo Salamanca y Celaya hasta en un 35 por ciento de sus ventas.

“Los mensajes que se han dado por parte del gobierno federal no han sido los más oportunos para la iniciativa privada y el electorado y la gente se encuentra con un temor por el crecimiento de la economía en los próximos años, es decir: no me animo a comprar un auto, porque no sé si en los próximos meses voy a tener trabajo. Y esto a frenado el mercado loca y nos ha frenado a quienes vendemos localmente”, destacó.

En el tema de seguridad, el empresario destacó que se debe más al miedo que tiene la gente de comprar un auto nuevo y después ser víctima de la delincuencia. En cuanto a la extorsiones González Palomino destacó que en el último trimestre, dicho delito ya no se ha registrado, al menos en este sector.

