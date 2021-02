Agencias

Ciudad de México.- Vicente Fernández sigue envuelto en polémica, el ‘Charro de Huentitán’ ahora fue acusado de acoso sexual por la cantante Lupita Castro, quien en un video en sus redes sociales reveló que ‘Don Chente’ la acosó y que su historia ya está depositada en un libro.

Luego de que la controversia se volcara en contra de ‘Chente’ por al ser exhibido en videos tocando el seno de sus fans mientras se toman una foto con él y que saliera en una entrevista fallida con Mara Patricia Castañeda con el objetivo de limpiar su imagen, ahora de nueva cuenta su nombre se ve manchado en un caso de violencia de género.

En esta ocasión la cantante Lupita Castro acusó a Vicente Fernández de haberla acosado y de algo “peor”, y explicó que no busca aprovecharse del momento.

“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora”, refirió.

Sufrió censura

Indicó que lo importante no es haber callado por mucho tiempo sino por qué Vicente Fernández se atrevió, presuntamente, a violentarla. Externó que en una ocasión ella rompió el silencio en una televisora estadounidense de habla hispana. Sin embargo, al parecer por la influencia de ‘Don Chente’ fue censurada.

“Hace ocho meses yo empecé a escribir mi libro y a consecuencia de esto una televisora de Estados Unidos me hizo una entrevista y me dijeron que le avisarían a él sobre lo que yo estaba diciendo y qué pasó con esa entrevista… nada. Así que por eso estoy aquí, hoy quiero decir mi verdad. Lo importante no es por qué callé tanto tiempo sino por qué lo hizo”, agregó la famosa.

Lupita Castro reveló que muy pronto se sabrá más sobre el tema, pues la información ya está depositada en un libro. Aseguró que tiene datos, fechas y pruebas.

Aseguró que a raíz de este proceso ha sufrido mucho y que aunque fue silenciada por mucho tiempo, ya no lo hará. “He sufrido mucho, muchos años callándolo, pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder de Dios, de la palabra y de este aparatito. Gracias nos vemos pronto”, concluyó.

