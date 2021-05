Cabeza de vaca agradece a oposición por oponerse a desaparición de poderes en Tamaulipas

Redacción

Ciudad de México.- Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, agradeció por medio de su cuenta de Twitter a los senadores de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano que votaron en contra de un periodo extraordinario para discutir la desaparición de poderes en la entidad, una propuesta impulsada por Morena. “Resistiremos unidos”, aseguró en su publicación.

El mandatario de afiliación panista, sobre el que pesa una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, celebró que los cuatro partidos evitaron “el uso faccioso de las instituciones en contra del federalismo democrático”.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, opinó que existen elementos suficientes para que se inicie un proceso de declaratoria de desaparición de poderes en Tamaulipas, luego de la orden de aprehensión en contra del Cabeza de Vaca.

“Insisto: convoco a un acuerdo institucional antes de que el Senado inicie todo su mecanismo de desaparición de poderes, porque no puede Tamaulipas, no merece Tamaulipas estar en una crisis constitucional, que por cierto, fue el Congreso el que debió haber emitido la convocatoria desde entonces de Gobernador provisional y no lo hizo”, declaró Monreal.

Luego de esto, legisladores pertenecientes al PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano adelantaron en posicionamientos por separado que votarían en contra de un periodo extraordinario.

“Un periodo extraordinario para desaparecer los poderes del estado libre y soberano de Tamaulipas no contará con nuestro apoyo, por ser un ataque directo al pacto federal, el cual todos estamos obligados a respetar, concluyeron las y los legisladores panistas”, expusieron diputados y senadores del Grupo Parlamentario del PAN.

El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado señaló que realizar un periodo extraordinario solo para discutir temas prioritarios es factible, pero consideró que la posible desaparición de los poderes en Tamaulipas requiere de un análisis más profundo.

Por su parte, las y los diputados y senadores del PRI consideraron que la mayoría legislativa –encabezada por Morena– trata de intervenir en las decisiones de poderes e instituciones autónomas, por lo que llamaron “a respetar la ley y la resolución de la Corte, así como a retomar los cauces institucionales, para evitar un conflicto mayor que vulnere el orden federal”.

Por su parte Movimiento Ciudadano exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador “que saque las manos del proceso electoral”.