León.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos , descartó que exista fuga de información desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) hacia grupos criminales para atacar a policías.

Esto tras las declaraciones de la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López, quien planteó ese supuesto tras el asesinato de tres policías municipales en León, Irapuato y Silao en un lapso de 6 días.

“Siempre hemos estado cuidando los procesos y mejorándolos. No tenemos información respecto a lo que señala Sophia pero entiendo que fueron de otros municipios, y en su momento espero que estén poniendo a disposición en esos casos concretos, la información. No sé a qué casos se refiera, pero no está hablando del tema de León, fue de manera general”, dijo.

Empleados del C4 de León deben aprobar exámenes de confianza

Gutiérrez Campos afirmó que para ingresar al C4 existen protocolos estrictos tanto de entrada de personas que no pertenecen a esa área, como para formar parte de los equipos de trabajo, quienes periódicamente deben someterse a exámenes de control y confianza desde su contratación, pese a que la ley no lo exige.

“Todos se tienen qué evaluar. De hecho el viernes acabo de recibir información y vamos a tener una reunión justamente para hacer el análisis y cruce de resultados del C4. Y los que no cumplen tendrían algunas consecuencias, y cuando son de nuevo ingreso y están pendientes sus resultados, se ponen a prueba”, afirmó.

Desde marzo, tras la firma de un convenio entre la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana y el Centro de Evaluación de la Secretaría de Seguridad Estatal, se aprobó que 100 aspirantes y 70 ya pertenencientes al C4, sean sometidos a los exámenes de confianza para asegurar su permanencia.

