Hasta ahora las Búsquedas en Celaya no han arrojado resultados positivos respecto a la localización de cuerpos de personas desaparecidas

Luz Zárate

Celaya.- Aunque las últimas dos búsquedas en campo que se han hecho en Celaya, por parte de Colectivos de Búsqueda y la Comisión Estatal y municipal de Búsqueda no han arrojado resultados positivos respecto a la localización de cuerpos de personas desaparecidas, el Coordinador de Derechos Humanos, Hugo Ricardez Godoy, señaló que sí hay avances ya que se están descartando lugares.

“No hemos tenido ningún indicio. Se han realizado tres búsquedas en la zona rural y urbana. Aunque no se han encontrado indicios toda búsqueda es positiva porque a final de cuentas nos permite descartar predios. Para mí todas las búsquedas son positivas, estoy descartando, yo sé que en ese predio no va a haber y ya me puedo ir al predio de al lado.”, señaló.

Ricardez Godoy destacó que en las acciones de búsqueda en vida, han tenido buenos resultados.

Foto: Martín Rodríguez

No te pierdas: Celaya firma convenio para dar atención a familiares de desaparecidos

“Hemos trabajado con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, ustedes saben que primero tenemos que realizar una búsqueda de gabinete, lo que nos permita ubicar posibles puntos de búsqueda. Éstas van a continuar con los diferentes niveles de gobierno y dependencias y lo importante es pronto encontrar. Esta es la tercera de búsqueda de campo, ya realizamos una prospección que es ir a localizar un predio y conocer las características del predio”, indicó.

2018 y 2019 suman más desaparecidos

Al momento la Coordinación de Derechos Humanos, trabaja con 62 víctimas indirectas.

El funcionario dijo que según los reportes oficiales el 2018 y 2019 son los años en que más personas se han reportado como desaparecidas.

Además de las búsquedas en Celaya hechas en campo, es “muy importante la búsqueda en vida”.

“En el último mes hemos realizado nueve búsquedas en vida, todas con resultados positivos de localización con vida de las personas”.

Foto: Martín Rodríguez

El funcionario mencionó que se pretendía realizar una búsqueda por semana. Sin embargo, se depende de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que es quien marca la pauta en estos trabajos.

Por si no lo viste: Colectivo ‘Hasta Encontrarte’ busca justicia por sus desaparecidos en Pénjamo

Se han conformado 2 células municipales de búsqueda, pero se busca aumentar el número de éstas.

“Nuestras dos células están trabajando con colectivos y buscadoras independientes. En los trabajos estamos 12 personas que integran cada una de las células y personas representantes de cada colectivo”, indicó.

Foto: Martín Rodríguez

En las búsquedas en campo se utiliza equipo especializado para detectar el tipo de suelo y sus características, así como el uso de drones.

Del total de personas desaparecidas, alrededor de un 80% son hombres en una edad productiva que va principalmente de los 20 a los 40 años. El otro 20% corresponde a mujeres, niños y adolescentes.

EZM

Lee también: