La alcaldesa aseguró que la Célula de Búsqueda Municipal apoyará la búsqueda del pequeño Juan David desaparecido desde hace 2 meses

Nayeli García

Irapuato.- La alcaldesa Lorena Alfaro García lamentó que el pequeño Juan David aún no haya sido localizado y aseguró que el Gobierno Municipal apoyará la búsqueda del niño a través de la Célula de Búsqueda Municipal.

“Lamento encarecidamente que a la fecha no haya consecuencias con respecto de la desaparición de este pequeño. Hay una detención, pero todavía no hay un pronunciamiento claro al respecto y lo más triste es que no se encuentra este pequeñito y es lo que nosotros estamos listos para seguir acompañando a las familias”, enfatizó la presidenta municipal.

Esto luego de que Juan Agustín, papá del pequeño Juan David de 11 años, dijo haber detenido las búsquedas del menor por falta de dinero. Al analizar las pruebas de la Fiscalía General del Estado (FGE) ubicaron un punto de búsqueda en Valle de Santiago; sin embargo no pudieron dar con el niño.

Lee también: “No voy a descansar hasta encontrarlo”, dice papá de Juan David a dos meses de su desaparición

Búsqueda del pequeño Juan David Foto: archivo

La Célula de Búsqueda Municipal siempre responde: Lorena Alfaro

Lorena Alfaro aseguró que cada vez que la familia ha solicitado apoyo por parte de la Célula de Búsqueda Municipal se ha dado respuesta y apoyo. También aseveró que los elementos están listos para el momento en que sean requeridos. Ya que precisó que no se pueden hacer “búsquedas al aire”.

“La Célula de Búsqueda los ha acompañado en todo momento siempre a petición de la familia y siempre también cuando exista evidencia de dónde pudieran hacer esta búsqueda. No se puede buscar en el aire tampoco, hay que tener ciertos indicios y evidencia para darles ese acompañamiento en la búsqueda”, indicó.

La alcaldesa recordó que además del grupo de búsqueda también se ofreció la asesoría de un abogado civilista a la familia. Sin embargo, en cuanto al avance de la investigación de la FGE dijo que el Municipio no se puede meter.

Búsqueda del pequeño Juan David Foto: Nayeli García

El pequeño Juan David desapreció el 13 de mayo cuando su padrastro, un policía municipal de nombre Miguel Ángel lo sacó de su hogar ubicado Urbi El Rey durante la madrugada y y regresó sin él.

Según declaró la mamá del menor ante medios de comunicación, el pequeño sufrió los últimos años de su vida violencia extrema a manos de su padrastro. Quién finalmente le habría arrebatado la vida a golpes para después desaparecerlo.

Actualmente Miguel Ángel se encuentra detenido y enfrenta un proceso legal por violencia familiar y desaparición forzada de particulares e insiste en no saber en dónde está Juan David.

MJSP