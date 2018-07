Buscarán transportistas otros mercados para subsidiar el pasaje

Esperan incursionar en el trasporte de empleados y servicios escolares que brinden una compensación a los costos del Diésel, explicó el presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno

Jazmín Castro

León.- Para no aumentar el pasaje, los transportistas buscan nuevos mercados que brinden una compensación a los costos del Diésel, explicó el presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno.

Actualmente el pasaje se encuentra en 11 pesos, y para mantenerlo, buscarán incursionar en el mercado del trasporte de empleados y servicios escolares.

“Vamos a sacar rutas escolares, para contrarrestar (los costos) obviamente con la garantía que no tienen, porque los escolares hoy no tienen, son chatarras y no hay seguro”, explicó.

Alta tecnología

Agregó que está programado contar con rutas que cuenten con cámara de seguridad, y los padres podrán estar observando a través de una aplicación vía celular el bienestar de los menores.

“Esa será la diferencia que podrán ver en vivo y en directo a sus hijos, y por eso creemos que los papás podrán cambiar la preferencia en el trasporte”, explicó.

Dijo que estos trabajos van en coordinación con el Gobierno Municipal, para que en dado momento sea una realidad.

Rutas Industriales

Sin embargo, en el tema de los trasportes para empleados que trabajan en diversas empresas, se tiene contemplado generar traslados, “solo requerimos de las empresas la participación, con domicilio y hora de salida de los trabajadores, en ese momento se gestiona a un conductor especial para que sea especial, con mejor servicio”, comentó.

Agregó que será este año cuando se estén aplicando estas estrategias para el traslado de estudiantes y personal, aclaró que esperan no subir el costo del pasaje generando estas alternativas de ingreso.

AL