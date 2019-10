Buscarán regular las normas para evitar faltas medioambientales

La diputada Libia Denisse García resaltó que debe haber una mejor regulación normativa a las acciones de la PAOT, pues hay situaciones que se pueden prever

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ante el incremento de expedientes abiertos por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) por faltas medioambientales, la diputada del PAN, Libia Denisse García Muñoz afirmó que desde el Poder Legislativo se debe revisar que una mayor regulación normativa a las acciones de la PAOT, pues hay situaciones que se pueden prever.

“Le hemos pedido a la PAOT que ponga atención a los temas ambientales urgentes en el municipio (…) Asistí a Coaire y firmé los procesos para participar con ese tema”. Beatriz Hernández, Alcaldesa de Salamanca

Correo publicó este lunes que en cinco años el número de expedientes abiertos por la PAOT por faltas medioambientales en la entidad se incrementó considerablemente: de 983 indagatorias en 2014 a 2 mil 385 expedientes al cierre de 2018, lo que acumula hasta julio de este año un total de 4 mil 233 expedientes en trámite, pues tan sólo en los primeros siete meses de este año se iniciaron otros 671 expedientes.

Ello se dio a consecuencia del crecimiento de las manchas urbanas pero también por la llegada de nuevas empresas que -en algunos casos- incumplieron con la regulación en materia ecológica.

“No se obliga al sector empresarial a mitigar o reparar el daño para evitar los efectos de los pasivos contingentes que se ven en el estado que afecte la calidad del aire y del agua”. Sergio Contreras, Presidente del PVEM estatal

La legisladora consideró que no es necesario incrementar las sanciones que se aplican a la industria, pero sí que exista “una mayor regulación de parte de nosotros a lo que está haciendo la PAOT, porque no sólo basta con ir y hacer visitas de inspección (…) si no actúan las autoridades federales, hacer los exhortos correspondientes porque no podemos permitir más daños ambientales”, señaló.

Recordó que desde la anterior legislatura se hacía hincapié en que se tenían que aplicar sanciones mucho más severas porque en ocasiones se llegaba a acuerdos con las autoridades, que posteriormente se incumplían.

“En cuanto a aire tenemos cuatro de las diez ciudades más contaminadas del país, las fuentes son las industrias y la explotación del agua por la actividad agrícola”. ‘Agenda Ambiental’, Asociación civil

Ante un posible daño medioambiental dijo que hay “firmas de acuerdos y compromisos antes de clausurar, (pero) cuando es una empresa reincidente que no cumple debería irse directamente a la clausura y dar vista a las autoridades federales para (…) sanciones más efectivas”, reiteró.

